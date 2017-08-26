Движение – это победа!

Совместное специальное учение органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового и технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершилось практическим розыгрышем совместных действий военнослужащих двух стран

За ходом учения наблюдали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

В ходе розыгрыша были успешно отработаны такие задачи, как устройство мостовых переходов с последующим пропуском колонн, подвоз боеприпасов, прикрытие эвакуации поврежденной техники, массовая заправка техники, действия медицинских подразделений по эвакуации раненых, восстановление вооружения, военной и специальной техники.

В рамках прошедшего совместного специального учения были отработаны вопросы использования участка автомобильной дороги в качестве запасного аэродрома. Посадку на АУД с последующей подготовкой их к повторному вылету для дальнейшего выполнения задач по предназначению совершили самолеты Ан‑26, МиГ‑29, Як‑130 и Су‑25.

Целью такого рода мероприятий является отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации. Выполнение таких задач значительно повышает уровень профессиональных навыков летного состава.

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На участке местности вблизи населенного пункта Ромашково (Витебская область) прошел розыгрыш практических действий с участием белорусских и российских специалистов службы горючего.

Военнослужащим 2766‑й базы горючего и 69‑й отдельной бригады материально-технического обеспечения предстояло выполнить задачи по обеспечению войск горючим в полевых условиях.

В соответствии с замыслом учения, для обеспечения непрерывного восполнения запасов горючего на предыдущих этапах учения принято решение на развертывание в данном районе полевого склада горючего (ПСГ) силами военнослужащих 69‑й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. А в целях обеспечения живучести ПСГ личным составом 2766‑й базы горючего Вооруженных Сил Республики Беларусь был развернут ложный полевой отдел хранения горючего.

Особенностью выполнения данных задач стало то, что в обоих случаях забор топлива осуществлялся с использованием возможностей стационарного нефтепродуктопровода акционерного общества «Транснефть». Для этих целей специалистами «Транснефти» была организована временная врезка в магистральный трубопровод с оборудованием узла отбора нефтепродуктов.

…Автомобильная колонна выдвигается к участку массовой выдачи полевого отдела хранения горючего. Внешне автоцистерны выглядят как обычные грузовики — на машины установлены быстро­съемные тенты, с них сняты проблесковые маячки и знаки обозначения опасных грузов. Специалистами службы горючего учтен опыт современных вооруженных конфликтов, когда транспорт с горючим определялся как первоочередная цель поражения.

По прибытии колонны военнослужащими 2766 бг организуется выдача топлива в автомобили. На самом деле данный маневр производится для отвода глаз. По имеющимся разведданным, в районе действует условное незаконное вооруженное формирование, и работа полевого отдела организована с целью обеспечения скрытого развертывания основного склада — ПСГ‑600. Именно там будет произведена заправка основной колонны.

НВФ, вскрыв местонахождение ложного полевого отдела хранения горючего, предпринимает попытку его уничтожения. Начинается минометный обстрел отдела. Одна из мин разрывается вблизи трассы полевого магистрального трубопровода, проложенного к полевому складу горючего.

К месту прорыва прибывает патрульно-аварийная команда из состава отдельного трубопроводного батальона — и военнослужащие в считаные мгновения устраняют неисправность.

Еще одна мина попадает точно в резервуарную группу полевого отдела хранения горючего. Происходит разлив и возгорание горючего, начинается пожар. Однако разгуляться стихии не суждено — уже через несколько десятков секунд на месте возгорания приступает к работе расчет военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ 2766 бг.

Пока присутствующие наблюдали за умелыми действиями огнеборцев, в дело вступили военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это личный состав ротной тактической группы из состава 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На НВФ условного неприятеля обрушивается огонь вооружения вертолета Ми‑8МТВ‑5, бронетранспортеров БТР‑80, зенитных установок ЗУ‑23-2. После высадки посадочным способом воздушно-поисковая штурмовая группа осуществляет блокирование и уничтожение остатков сил «диверсантов».

После отражения нападения условного противника и устранения его последствий организуется работа ПСГ. Смешанная автомобильная колонна в составе транспорта 110‑го отдельного полка материального обеспечения Северо-Западного оперативного командования и российской 69‑й отдельной бригады материально-технического обеспечения в кратчайшие сроки получила топливо на участке массовой выдачи и убыла в район выполнения задач…

— Личный состав продемонстрировал высокую выучку и профессионализм, а также хорошую слаженность на всех этапах учения, — отметил исполняющий обязанности начальника управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны Республики Беларусь полковник Виталий Кузнецов. — Все поставленные в ходе учения цели были достигнуты. Военнослужащие получили неоценимый опыт выполнения задач по предназначению в условиях, максимально приближенных к боевым. Специалисты службы горючего двух стран доказали готовность обеспечивать бесперебойность восполнения запасов горючего в интересах Региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в любых условиях обстановки.

Майор Георгий Потапов, капитан Кирилл Франскевич, старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото Ирины Малиновской, Георгия Потапова, Кирилла Франскевича и Дениса Малышица