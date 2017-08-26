Есть люди, которые посвящают свою жизнь служению профессии, избранной однажды и навсегда. И какие бы жизненные испытания ни посылала им судьба, и на войне, и в мирное время они остаются как кремень сильными, как маяк надежными, как яркая радуга наполненными необыкновенной солнечной энергетикой, которую искренне дарят окружающим, именно таким человеком запомнился многим из нас Григорий Васильевич Соколовский — главный редактор газеты «Во славу Родины», поэт, воин-интернационалист, полковник, настоящий офицер: честный, порядочный и жизнерадостный, умевший быть преданным другом, защитником, верным товарищем.

В сборнике стихов заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь «За высокие творческие достижения в области культуры и искусства» Григория Соколовского есть такие строки: «Этот путь завещан мне судьбою…». Этот и другие поэтические сборники, а также журналы и газеты, в которых товарищи по перу делятся личными воспоминаниями об этом талантливом человеке, и составили емкую и разно­образную по тематике выставочную экспозицию в библиотеке Лепельского военного санатория.

…Прошло шесть лет с того летнего июльского дня, когда не стало Григория Васильевича. Но до сих пор звучат его лирические строки из стихотворения «Беларуси»:

…Моя родная,

Святая

Васильковая страна.

Ты — песня

Аистиная живая:

Любовь, надежда,

Вера и весна!

Не раз о будущем белорусской поэзии, литературы и искусства, о культуре как великом учителе того, как следует жить, шли горячие разговоры здесь, на берегу голубого озера Бобрица. Обычно в июле или августе здесь укрепляли здоровье и набирались новых творческих сил известные в нашей стране и в ближнем зарубежье литераторы, журналисты, писатели, художники, композиторы. Это небольшое и очень уютное пространство с левого края санаторного пляжа рядом с нависающими над янтарного цвета песком зелеными кронами берез да сосен так и называлось — «творческий уголок». И как это замечательно, что память об этом человеке живет и сегодня. А сборники его правдивых стихов о жизни, о войне, о дружбе и верной любви читают белорусы и русские, украинцы и поляки, латыши, литовцы, эстонцы, приезжающие ежегодно в армейскую здравницу.

Еще мне вспоминается Григорий Васильевич в девяностые: энергично входящий в свой кабинет и со всеми приветливо здоровающийся, с невероятно позитивной энергетикой проводящий редакционные летучки и смеющийся так заразительно, как только может смеяться искренне добрый и влюбленный в жизнь человек. Ему дано было увидеть талант в старшем лейтенанте, еще не нюхавшем пороху газетных «сражений», учить, не поучая, каждого из нас — и мы стремились находить злободневные темы и рассказывать о самых интересных событиях в жизни армейских очагов культуры. Рядовому журналисту главный редактор «Во славу Родины» доверял серьезные редакционные задания — это была своего рода проверка на прочность, на талант, на веру в себя. И подвести коллектив нашей газеты мы не имели права.

…В поэтическом сборнике «Афганское эхо» на 23‑й странице — черно-белый фотоснимок, на котором запечатлены в минуты затишья на афганской земле десантники 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии и главный редактор газеты «Гвардейская доблесть» капитан Григорий Соколовский. Читаю строки:

Истина, казалось бы,

Проста:

Если бой —

То кто-то не вернется…

Потому не раз

Афганистан

Болью в нашем сердце отзовется.

Эти опаленные пламенем афганской войны строки спустя тридцать лет продолжают отзываться в душе каждого, кто воевал в Афганистане. Потому что написаны сердцем. Потому что иначе Григорий Васильевич не умел ни жить, ни работать, ни писать журналистские очерки или сочинять стихи. Они и сегодня продолжают жить — и не только в его поэтических сборниках, но и в лирических песнях. Как написал он сам в предисловии к книге стихов «Звезды и сердца»: «Армия для меня сродни песне… Ей отдал лучшие годы своей жизни. Прошел непростой путь от рядового до полковника. И этим искренне горжусь!».

…А те, кому посчастливилось в свое время быть корреспондентом газеты Белорусского военного округа «Во славу Родины», и сегодня продолжают жить и работать с любовью к профессии, к Отчизне, словно равняясь на Григория Васильевича Соколовского. Как верно он написал:

…В этом святом

Краю

Выпало мне

Творить.

Выбелю,

Как ладью,

В необычайный цвет

Белую Русь

Мою…

Ее дороже —

Нет!

Ирина Бурак, фото автора