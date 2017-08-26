Никто не забыт, ничто не забыто!..

В редакцию нашей газеты было направлено письмо Зинаиды Егоровой из Республики Башкортостан Российской Федерации. В нем Зинаида Александровна благодарит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, а также начальника управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Сергея Вороновича за помощь в поиске места, где был захоронен ее отец старший лейтенант Александр Рачев, который погиб 10 февраля 1944 года, сражаясь с фашистами.

Выяснилось, что старший лейтенант Рачев был похоронен неподалеку от деревни Михалово, затем перезахоронен на воинском кладбище в деревне Шапуры.

В письме за подписью полковника Сергея Вороновича, которое получила из управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь

Зинаида Александровна, есть такие строки:

«Согласно донесению о безвозвратных потерях 371‑й стрелковой дивизии старший лейтенант Рачев Александ. Алекс. погиб 10 февраля 1944 года и захоронен в 600 м. южнее д. Михалово в районе кирпичного завода Витебского района Витебской области.

Деревня Михалово (ныне не существует) находилась на территории Октябрьского сельского Совета Витебского района Витебской области.

Останки воинов из д. Михалово перезахоронены на воинском кладбище д. Шапуры (воинское захоронение № 4420).

Имя Вашего отца, Рачева Александра Александровича, значится в списке воинского захоронения № 4420».

Общаюсь с начальником группы паспортизации и автоматизированного сопровождения банков данных управления по увековечению памяти защитников Оте­чества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь Еленой Вольской и узнаю, что она непосредственно участвовала в поиске сведений о погибшем. Узнала не только, где он похоронен, но и то, что он еще, будучи лейтенантом, был награжден медалью «За отвагу».

В бою за Варшавское шоссе 10 марта 1943 года Александр Рачев умело руководил действиями подчиненных. Подразделение, преодолевая сопротивление противника, быстро продвигалось вперед. Отступающий противник, стремясь удержать выгодные рубежи, сдерживал наступление советских воинов огнем мелких групп. Лейтенант Рачев приказал вести стрельбу залпами, чем создал в рядах обороняющихся панику. Лично меткими выстрелами уничтожил троих немецких солдат.

В деревне Шапуры — большое воинское кладбище. Здесь покоится около 20 тысяч погибших…

— К сожалению, имена всех погибших воинов установить невозможно. Помогает нам в работе сайт www.obd-memorial.ru, — отмечает Елена Вольская. И дополняет, что там каждый может найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. На сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документов‑первоисточников, содержащих информацию о персоналиях.

— Нам очень приятно, когда родные найденных нами солдат благодарят нас. Люди и раньше искали своих близких, погибших на войне, но многие документы были засекречены, и им ничем не могли помочь. Теперь гораздо больше возможностей для этого. Так, в 2017 году нами введено в автоматизированный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь» более 10 тысяч новых имен. До сих пор находятся неучтенные захоронения погибших воинов и жертв войн и ведет раскопки личный состав 52‑го отдельного специализированного поискового батальона. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы установить имена всех воинов и жертв войн, покоящихся в белорусской земле, — сказала Елена Вольская.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото предоставлено управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь