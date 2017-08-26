Счастливое число

Дорогие читатели, в августе этого года исполняется семь лет с момента открытия в нашей газете рубрики «Поэтическая страница» (для многих это число — счастливое). Согласитесь, период немалый. И все эти годы вы присылали нам свои творения, делали немало откликов, в том числе и через многочисленные письма. Надеюсь, что и впредь буду получать ваши стихи и с радостью публиковать их в газете. Спасибо вам за совместное творческое сотрудничество и, конечно, за любовь к поэзии. В этом праздничном выпуске выношу на ваш суд свои стихи, связанные с летней порой и написанные за эти семь лет. Стихов потому столько же.

Июльский снег

Снег идет. Идет в июле.

И не тает от тепла.

Снег. А мы с жарой воюем,

Но желаем, чтоб была.

Снег. Снежинки кружит ветер,

Опуская в руки их.

Снег. А взрослые как дети —

Позабыли о своих

Катаклизмах в жизни личной.

Снег. И белая земля.

«Веришь, будет все отлично!»

Снег бросают тополя.

Как же сладок летний коктейль — из всего приятного, теплого, нежного, сладкого и умопомрачительного…

Летний коктейль

Лето, будто бармен, намешало

Мне коктейль — из нежной синевы,

Солнца, ветра, насекомых шалых.

Я от летней страсти поотвык,

Но привыкнуть — не большое дело,

Снова наслаждаюсь, снова пью

Я коктейль. А лето завертело,

Душу обнадежило мою.

Зелень, тополиный пух… И дети…

Опьянеть нисколько не боюсь.

У коктейля этого на свете

Лучший запах. Как и цвет, и вкус.

С возрастом, правда, замечаешь, что годы бегут все быстрее, а проведенные лета порой и не запоминаются (особенно если учесть, что не всегда отпуска приходятся на календарное лето). Кто виноват в этом? Время? Мы? Сама жизнь?

Взрослое лето

Запахло дождем в поздних числах июля,

Повеяло осенью где-то в душе.

Добиться чего-нибудь летом смогу ли?

Вот так не заметишь — сентябрь уже.

Какое-то скучное — взрослое лето:

И солнце, и небо, и люди — не те.

Пытаюсь увидеть глазами поэта,

Но больше не вижу глазами детей.

Нет, дело не в том, что, как прежде,

под тридцать,

Что так же листва у берез зелена,

Что лето, как раньше,

цветами искрится,

И ягодой нас угощает сполна,

И радует глаз. Только дело не в этом,

Пусть так же тепла в водоемах вода.

Я понял, что можно всю жизнь

быть поэтом,

Но снова мальчишкою стать — никогда.

И все-таки летняя пора — она, в отличие от других пор, такая яркая и полна эмоций, что во время нее и чувства становятся острее. И любовь летом какая-то другая…

Любовь летом

Летом и любовь краше.

Солнечней она, что ли?..

Чувства горячи наши.

Яркие — цветы в поле.

Прыгаем в любовь смело —

В теплую (реки) воду.

До забот нам нет дела,

Лету мы поем оду!

Мы зимой мечты грели,

А сейчас бери — с блюдца.

Летом не слова — трели

О любви из нас льются.

С искоркой любовь летом,

Холода в ней нет, скуки.

Сохраним любовь эту

До очередной вьюги…

Говоря о лете, мы, конечно же, вспоминаем и море, независимо от того, довелось нам на нем побывать или нет. Но есть ведь и другое море — бездонное море любимых глаз.

А глаза у тебя — от моря

А глаза у тебя — от моря.

Потому я в них и тону.

Ты как ветер — с тобой не спорят.

Ветер линию гнет одну.

Белой снег твою сделал кожу.

Но от солнца — тепло в руках.

Ну а мысли твои похожи

На бегущие облака.

Земляникою пахнут губы

У тебя (каковы на вкус?).

Время встречи идет на убыль,

А попробовать не решусь.

Нет тиши в тебе, нет покоя.

Но покой и не нужен мне…

Мне б всегда быть с тобой такою.

Утопая в морской волне.

Ягоды — еще один атрибут лета. Например, клубника. Ее запах лично меня всегда возвращает в детство…

Запах клубники

…Запах клубники опять унесет

В детство, что уж позади.

Нужно хорошее видеть во всем.

А о годах не грусти.

Знаю, мы взрослыми стали грубей,

Но понимаем всю суть.

Видишь, как солнце мигает тебе!

Можешь и ты подмигнуть.

Не миновать комаров и жары —

Лета особенный стиль.

Есть недостатки у каждой поры.

Их, как и людям, простим.

Нервные клетки хотя бы спасем.

Пей красоту не спеша.

Нужно хорошее видеть во всем.

Будет и жизнь хороша.

Слышишь? Нам ветер играет свой блюз.

Волны сверкают вдали.

Я эту пору безумно люблю:

Мы в ней друг друга нашли.

Подходя к завершению: помните, что греть могут не только солнце (или батареи), а еще и приятные воспоминания.

Последний месяц лета

Еще немного — и от лета

Не будет и следа.

Придет пора сдавать билеты

На эти поезда,

Что отвезти нас не успели

К волнующим морям.

Сентябрь через две недели.

Все оказалось зря…

Пройдет пора чудес, но все же

Жизнь только впереди,

И счастье вдруг случайно может

Защебетать в груди.

Оно в любую пору года

Имеет равный вес.

Пусть солнце светит с небосвода

Иль дождь идет с небес.

Да, это лето отгуляло,

Нам не вернуть уже

Цветов и ягод одеяла,

Но есть они в душе.

Стихи читателей

В грозовом небе

Гражданский самолет страны чужой

Попал в грозу, где темных туч преграды,

Где смерть бродила с огненной косой,

Стихии открывая двери ада.

Вокруг кипят седые облака,

Внизу воды бушующая бездна.

Локаторы завесила гроза,

Бросая лайнер к смерти неизбежной.

Вмиг потеряв и зрение, и слух,

Отправлена с борта радиограмма.

Был летчик ас, имел много заслуг

И знал: без помощи — возможна драма.

Армейские радары засекли

Тот самолет, и принято решенье:

Людей любыми силами спасти,

Взяв в помощь и уменье, и везенье.

Был послан истребитель в тот же час

С ближайшего тогда аэродрома,

Чтоб разыскал и лайнер этот спас,

Направив на маршрут ему знакомый.

Его в пучине грозовой нашли

И указали путь, качнув крылами,

И жизнь людей, летящих в нем, спасли

Там, в бездне неба, скрытой облаками.

Вдруг молния, свернувшись в яркий шар,

За лайнером продолжила охоту.

И истребитель, отводя удар,

Щитом стал для людей и самолета.

Других, спасая, жертвуя собой,

Армейским людям свойственна отвага,

Что платится высокою ценой,

Где смерть идет за жизнью на полшага.

Мария Павлюкевич

Белорусы мы

(К ССУ «Запад‑2017»)

На прекрасной земле мы живем,

И детей мы, и внуков растим.

Мы лелеем и любим ее

И Всевышнего благодарим

За его нам бесценнейший дар,

За благую и светлую весть:

Дом всем людям земной этот шар,

И мы тоже живем в нем. Мы — есть!

Белорусы мы — древний народ,

Имя мы сквозь века пронесли.

Дух свободы в каждом из нас живет,

И прекраснее нет земли!

Наши реки, леса и поля…

Только наш так поет соловей.

Нам кормилица — Матерь Земля,

Силы мы свои черпаем в ней!

Оттого на душе так светло,

Как же дорог нам «родны наш кут»!

Разливается в сердце тепло,

И легко как-то дышится тут!

Пусть земля будет нам как магнит,

Мы ее притяженьем сильны.

Ведь она всех нас вместе роднит,

Ее дочери мы и сыны!

Белорусы мы — мирный народ,

Мы из чистого пьем родника.

Мы не ждем, когда счастье придет,

Оно в наших, мы знаем, руках!

Сергей Закладный

Улитка

На дворе трава,

На траве дрова,

На дровах —

Ледяные слитки,

Там в дому расписном

За жемчужным окном

До поры затаились улитки.

Ни мертва, ни жива

Ах, она такова:

Ни жена, ни вдова,

Ни треплушка она,

Ни девица,

А в дому голова,

А себе на уме,

Снег на голову ей

Не валится,

А трава оживет,

Соловей запоет,

Закудрявятся листики-ветки.

И она по зеленым

Листкам поползет,

А за ней улитят

Молодой хоровод,

А она удивленно

Глаза заведет:

Ах, откуда

Берутся детки?

Много круглых улитят

В небо рожками глядят,

Детки начали шалить,

Ей за ними не следить:

Много круглых улитят

Никуда не улетят,

Все на свете улитята

Дело мамы повторят.

Татьяна Егерман

«Нормандия — Неман»

Спешили летчики в поход,

Повсюду враг коварный.

Из Африки на русский фронт

Дорогой солидарной

Французы шли не умирать,

Не предаваться грусти,

Достойно в небе воевать

И говорить по-русски.

Там полевой аэродром,

Взлетали самолеты,

Не умолкал моторов гром

И трели пулеметов.

Кипели жаркие бои,

Потери, перегрузки,

Полеты гнева и любви

На 3‑м Белорусском!

Над Неманом ночною птицей тишь,

Крылом касаясь камышей и крыш,

Недолгим было поутру молчанье.

Подраненный бесился сатана,

Вчера, сегодня, завтра — все война.

Пилоты уходили на заданье.

Ведущие вступали с лету в бой,

Достать, казалось, ворога рукой,

Фашистов с нетерпеньем ждали асы.

На встречных курсах бешеный разгон,

И каждый безнадежно обречен,

Наотмашь били огненные трассы.

…Уже закончились бои.

Война естественною грустью

Осталась в памяти людской.

Сегодня славный полк французский

Летел из Пруссии домой.

К Парижу путь совсем недлинный,

Пилотам газу лишь поддать,

А в погребах сыры и вина,

И время летчиков встречать.

Стояла летная погода,

Вдали белели облака,

Своей страны друзьям Свободы

Благодаренье на века!

Пётр Новожилов

Подполковник

Андрей Бокза,

«Ваяр»,

фото Владимира Блинова