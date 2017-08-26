Счастливое число

Дорогие читатели, в августе этого года исполняется семь лет с момента открытия в нашей газете рубрики «Поэтическая страница» (для многих это число — счастливое). Согласитесь, период немалый. И все эти годы вы присылали нам свои творения, делали немало откликов, в том числе и через многочисленные письма. Надеюсь, что и впредь буду получать ваши стихи и с радостью публиковать их в газете. Спасибо вам за совместное творческое сотрудничество и, конечно, за любовь к поэзии. В этом праздничном выпуске выношу на ваш суд свои стихи, связанные с летней порой и написанные за эти семь лет. Стихов потому столько же.
Июльский снег
Снег идет. Идет в июле.
И не тает от тепла.
Снег. А мы с жарой воюем,
Но желаем, чтоб была.
Снег. Снежинки кружит ветер,
Опуская в руки их.
Снег. А взрослые как дети —
Позабыли о своих
Катаклизмах в жизни личной.
Снег. И белая земля.
«Веришь, будет все отлично!»
Снег бросают тополя.
Как же сладок летний коктейль — из всего приятного, теплого, нежного, сладкого и умопомрачительного…
Летний коктейль
Лето, будто бармен, намешало
Мне коктейль — из нежной синевы,
Солнца, ветра, насекомых шалых.
Я от летней страсти поотвык,
Но привыкнуть — не большое дело,
Снова наслаждаюсь, снова пью
Я коктейль. А лето завертело,
Душу обнадежило мою.
Зелень, тополиный пух… И дети…
Опьянеть нисколько не боюсь.
У коктейля этого на свете
Лучший запах. Как и цвет, и вкус.
С возрастом, правда, замечаешь, что годы бегут все быстрее, а проведенные лета порой и не запоминаются (особенно если учесть, что не всегда отпуска приходятся на календарное лето). Кто виноват в этом? Время? Мы? Сама жизнь?
Взрослое лето
Запахло дождем в поздних числах июля,
Повеяло осенью где-то в душе.
Добиться чего-нибудь летом смогу ли?
Вот так не заметишь — сентябрь уже.
Какое-то скучное — взрослое лето:
И солнце, и небо, и люди — не те.
Пытаюсь увидеть глазами поэта,
Но больше не вижу глазами детей.
Нет, дело не в том, что, как прежде,
под тридцать,
Что так же листва у берез зелена,
Что лето, как раньше,
цветами искрится,
И ягодой нас угощает сполна,
И радует глаз. Только дело не в этом,
Пусть так же тепла в водоемах вода.
Я понял, что можно всю жизнь
быть поэтом,
Но снова мальчишкою стать — никогда.
И все-таки летняя пора — она, в отличие от других пор, такая яркая и полна эмоций, что во время нее и чувства становятся острее. И любовь летом какая-то другая…
Любовь летом
Летом и любовь краше.
Солнечней она, что ли?..
Чувства горячи наши.
Яркие — цветы в поле.
Прыгаем в любовь смело —
В теплую (реки) воду.
До забот нам нет дела,
Лету мы поем оду!
Мы зимой мечты грели,
А сейчас бери — с блюдца.
Летом не слова — трели
О любви из нас льются.
С искоркой любовь летом,
Холода в ней нет, скуки.
Сохраним любовь эту
До очередной вьюги…
Говоря о лете, мы, конечно же, вспоминаем и море, независимо от того, довелось нам на нем побывать или нет. Но есть ведь и другое море — бездонное море любимых глаз.
А глаза у тебя — от моря
А глаза у тебя — от моря.
Потому я в них и тону.
Ты как ветер — с тобой не спорят.
Ветер линию гнет одну.
Белой снег твою сделал кожу.
Но от солнца — тепло в руках.
Ну а мысли твои похожи
На бегущие облака.
Земляникою пахнут губы
У тебя (каковы на вкус?).
Время встречи идет на убыль,
А попробовать не решусь.
Нет тиши в тебе, нет покоя.
Но покой и не нужен мне…
Мне б всегда быть с тобой такою.
Утопая в морской волне.
Ягоды — еще один атрибут лета. Например, клубника. Ее запах лично меня всегда возвращает в детство…
Запах клубники
…Запах клубники опять унесет
В детство, что уж позади.
Нужно хорошее видеть во всем.
А о годах не грусти.
Знаю, мы взрослыми стали грубей,
Но понимаем всю суть.
Видишь, как солнце мигает тебе!
Можешь и ты подмигнуть.
Не миновать комаров и жары —
Лета особенный стиль.
Есть недостатки у каждой поры.
Их, как и людям, простим.
Нервные клетки хотя бы спасем.
Пей красоту не спеша.
Нужно хорошее видеть во всем.
Будет и жизнь хороша.
Слышишь? Нам ветер играет свой блюз.
Волны сверкают вдали.
Я эту пору безумно люблю:
Мы в ней друг друга нашли.
Подходя к завершению: помните, что греть могут не только солнце (или батареи), а еще и приятные воспоминания.
Последний месяц лета
Еще немного — и от лета
Не будет и следа.
Придет пора сдавать билеты
На эти поезда,
Что отвезти нас не успели
К волнующим морям.
Сентябрь через две недели.
Все оказалось зря…
Пройдет пора чудес, но все же
Жизнь только впереди,
И счастье вдруг случайно может
Защебетать в груди.
Оно в любую пору года
Имеет равный вес.
Пусть солнце светит с небосвода
Иль дождь идет с небес.
Да, это лето отгуляло,
Нам не вернуть уже
Цветов и ягод одеяла,
Но есть они в душе.
Стихи читателей
В грозовом небе
Гражданский самолет страны чужой
Попал в грозу, где темных туч преграды,
Где смерть бродила с огненной косой,
Стихии открывая двери ада.
Вокруг кипят седые облака,
Внизу воды бушующая бездна.
Локаторы завесила гроза,
Бросая лайнер к смерти неизбежной.
Вмиг потеряв и зрение, и слух,
Отправлена с борта радиограмма.
Был летчик ас, имел много заслуг
И знал: без помощи — возможна драма.
Армейские радары засекли
Тот самолет, и принято решенье:
Людей любыми силами спасти,
Взяв в помощь и уменье, и везенье.
Был послан истребитель в тот же час
С ближайшего тогда аэродрома,
Чтоб разыскал и лайнер этот спас,
Направив на маршрут ему знакомый.
Его в пучине грозовой нашли
И указали путь, качнув крылами,
И жизнь людей, летящих в нем, спасли
Там, в бездне неба, скрытой облаками.
Вдруг молния, свернувшись в яркий шар,
За лайнером продолжила охоту.
И истребитель, отводя удар,
Щитом стал для людей и самолета.
Других, спасая, жертвуя собой,
Армейским людям свойственна отвага,
Что платится высокою ценой,
Где смерть идет за жизнью на полшага.
Мария Павлюкевич
Белорусы мы
(К ССУ «Запад‑2017»)
На прекрасной земле мы живем,
И детей мы, и внуков растим.
Мы лелеем и любим ее
И Всевышнего благодарим
За его нам бесценнейший дар,
За благую и светлую весть:
Дом всем людям земной этот шар,
И мы тоже живем в нем. Мы — есть!
Белорусы мы — древний народ,
Имя мы сквозь века пронесли.
Дух свободы в каждом из нас живет,
И прекраснее нет земли!
Наши реки, леса и поля…
Только наш так поет соловей.
Нам кормилица — Матерь Земля,
Силы мы свои черпаем в ней!
Оттого на душе так светло,
Как же дорог нам «родны наш кут»!
Разливается в сердце тепло,
И легко как-то дышится тут!
Пусть земля будет нам как магнит,
Мы ее притяженьем сильны.
Ведь она всех нас вместе роднит,
Ее дочери мы и сыны!
Белорусы мы — мирный народ,
Мы из чистого пьем родника.
Мы не ждем, когда счастье придет,
Оно в наших, мы знаем, руках!
Сергей Закладный
Улитка
На дворе трава,
На траве дрова,
На дровах —
Ледяные слитки,
Там в дому расписном
За жемчужным окном
До поры затаились улитки.
Ни мертва, ни жива
Ах, она такова:
Ни жена, ни вдова,
Ни треплушка она,
Ни девица,
А в дому голова,
А себе на уме,
Снег на голову ей
Не валится,
А трава оживет,
Соловей запоет,
Закудрявятся листики-ветки.
И она по зеленым
Листкам поползет,
А за ней улитят
Молодой хоровод,
А она удивленно
Глаза заведет:
Ах, откуда
Берутся детки?
Много круглых улитят
В небо рожками глядят,
Детки начали шалить,
Ей за ними не следить:
Много круглых улитят
Никуда не улетят,
Все на свете улитята
Дело мамы повторят.
Татьяна Егерман
«Нормандия — Неман»
Спешили летчики в поход,
Повсюду враг коварный.
Из Африки на русский фронт
Дорогой солидарной
Французы шли не умирать,
Не предаваться грусти,
Достойно в небе воевать
И говорить по-русски.
Там полевой аэродром,
Взлетали самолеты,
Не умолкал моторов гром
И трели пулеметов.
Кипели жаркие бои,
Потери, перегрузки,
Полеты гнева и любви
На 3‑м Белорусском!
Над Неманом ночною птицей тишь,
Крылом касаясь камышей и крыш,
Недолгим было поутру молчанье.
Подраненный бесился сатана,
Вчера, сегодня, завтра — все война.
Пилоты уходили на заданье.
Ведущие вступали с лету в бой,
Достать, казалось, ворога рукой,
Фашистов с нетерпеньем ждали асы.
На встречных курсах бешеный разгон,
И каждый безнадежно обречен,
Наотмашь били огненные трассы.
…Уже закончились бои.
Война естественною грустью
Осталась в памяти людской.
Сегодня славный полк французский
Летел из Пруссии домой.
К Парижу путь совсем недлинный,
Пилотам газу лишь поддать,
А в погребах сыры и вина,
И время летчиков встречать.
Стояла летная погода,
Вдали белели облака,
Своей страны друзьям Свободы
Благодаренье на века!
Пётр Новожилов
Подполковник
Андрей Бокза,
«Ваяр»,
фото Владимира Блинова