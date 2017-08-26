Тысяча и одно дежурство полковника Рухлевича

Порой я завидую сама себе, что родилась и выросла в СССР, что моя судьба в свое время влилась в могучее русло Советской Армии, любовь к которой унаследовала белорусская армия. Иногда забываешь, какая это была сильная, полная кипучей энергии, а главное, молодая жизнь!.. Но встретишь человека, чья юность, как и твоя, тогда цвела пышным цветом, пусть и жили-служили в разных местах и войсках, — и будто сел в машину времени, и счастлив этими воспоминаниями, вдруг снова обретшими краски и силу…

Старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела оперативного искусства и тактики ВВС и войск ПВО 1‑го научно-исследовательского управления Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь Валентин Рухлевич — с нынешнего дня полковник в отставке. Какой интересный (пусть и трудный) путь успел он пройти, взяв в жизни старт шесть десятков лет назад на Пуховщине!

Сегодня он говорит, что с первого класса только и мечтал, когда же пройдут эти восемь лет и можно будет поступать в Минское суворовское военное училище. Так стремился поскорее надеть погоны! Торопил время, чтобы осуществить и мечту отца, Ивана Максимовича, — стать офицером…

— Для этого надо было отлично учиться. И я старался. А математику не только отлично знал, но и любил, — вспоминает Валентин Иванович. — И как могло быть иначе?.. Ведь этот предмет в Шацкой средней школе преподавала мать, Мария Фёдоровна, посвятившая всю трудовую жизнь обучению сельской ребятни.

Он окончил базовую школу с единственной четверкой по русскому языку. И поступил в Минское СВУ! Два месяца болезненно тосковал по дому, а потом оказалось, что это просто обрывалась пуповина, которой мы все до поры до времени незримо, но крепко связаны с родителями, с малой родиной. Пришла пора взрослеть и выходить на самостоятельный путь.

В 1979 году Валентин Рухлевич окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО — один из престижнейших ввузов СССР. Распределили в 169‑ю зенитную ракетную бригаду (Прибалтийский военный округ), где он сразу занял капитанскую должность (довольно редкое по тем временам явление) — старшего инженера командного пункта. Это был старт иного рода: накопления опыта, приобретенного при прохождении службы в органах боевого управления.

Но уже не за горами был и день, ставший точкой отсчета для иного опыта — семейной жизни офицера Рухлевича.

Однажды лейтенанту довелось со взводом солдат помогать местному колхозу на уборке картофеля. Там трудились педагоги и воспитанники Неманской школы искусств. Познакомились, подружились. И молодой офицер, видимо, произвел на учительниц самое благоприятное впечатление, потому что вскоре они ему полушутя пригрозили:

— Женим, обязательно женим! В нашей школе по распределению работает чудная девушка Татьяна — преподает хореографию.

Валентин только отшучивался. Но когда он пришел по приглашению в школу искусств на концерт… Увидев Таню, офицер сразу понял: именно ее, такую красивую и нежную, он хотел встретить.

Это была любовь с первого взгляда… На свадьбе гуляла вся зенитная ракетная бригада и школа искусств в полном составе.

Татьяна боготворила мужа, но романтические иллюзии по поводу того, что значит быть женой офицера, у нее быстро развеялись. В 1981 году в городе Неман родилась их первая дочь Евгения, а через месяц молодого отца отправили на полгода в Ленинград сдавать в ремонт технику. Конечно, жена огорчилась, конечно, тосковала… И ей, трепетно любящей, пришлось привыкать к тому, что муж может уехать в длительную командировку в любой момент, что выполняет суперважную задачу по несению боевого дежурства по ПВО в приграничном приморском районе на западном направлении. А на его счету за чуть более дюжины годков накопилось порядка тысячи суток таких дежурств!..

В 1986 году Валентина перевели в 466‑ю зенитную ракетную бригаду, дислоцированную в Вильнюсе. Здесь его назначили на должность начальника командного пункта соединения. В то время в штат КП бригады входила рота связи, а еще ему был придан КП зенитной ракетной системы С‑300. В подчинении капитана Рухлевича оказалось более двух десятков офицеров и почти сотня солдат.

Тогда для него настал непростой период организации и проведения комплекса работ по перевооружению возглавляемого командного пункта на новый комплекс средств автоматизации — с АСУ «Сенеж» на АСУ «Байкал‑1». Пришлось в составе бригады переучиваться работать на новой технике. Полгода Валентин провел в учебном центре в Гатчине.

26 августа того же года в Вильнюсе он стал отцом второй дочери, Ольги: такой необычный и дорогой подарок преподнесла мужу Татьяна в день его рождения. А что еще, кроме этого очень важного события, оставило незабываемый след в душе офицера в то время?

— Да, пожалуй, участие в семи боевых стрельбах на государственном полигоне Сары-Шаган в Казахстане, экспериментальные стрельбы группировки С‑300 с мыса Таран в Калининградской области. Все это пришлось на 1980–1991 годы моей службы, — поделился Валентин Иванович. — Затем я получил назначение на должность оперативного дежурного запасного командного пункта отдельной армии ПВО в Минске, впоследствии — оперативного дежурного (направления) группы боевого управления командного пункта

войск ПВО, начальника отделения боевого управления Центрального командного пункта Войск ПВО Республики Беларусь.

В 1995‑м я окончил Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, в чем большую роль сыграл отец, который заявил: «Учись дальше, расти. Смутные времена пройдут, а образование останется. Надо будет — финансово твою семью поддержим»… Нельзя никого осуждать, но трудностей тех смутных времен многие испугались: поступили в академию, да бросили. Видимо, у меня был тыл надежнее и прочнее.

После окончания академии для меня настало время службы в органах военного управления оперативно-стратегического уровня — до должности начальника отдела оперативного управления Главного штаба наших ВВС и войск ПВО…

Являясь специалистом в области оперативного искусства, теории и практики подготовки и применения ВВС и войск ПВО, автоматизации управления войсками и оружием и получив мощное подкрепление в виде академического образования, подполковник (с 1996 года — полковник) Рухлевич до 2002 года руководил организацией и несением боевого дежурства по ПВО, планировал проведение проверок боевой готовности соединений и воинских частей, участвовал в них. А затем для него наступил период службы и творческого труда в Научно-исследовательском институте Вооруженных Сил Республики Беларусь, который длится уже 15 лет.

Первая должность в НИИ — начальник научно-исследовательского отдела применения ВВС и войск ПВО 1‑го научно-исследовательского управления. Начался данный этап службы с участия в переработке и научной экспертизе практически всех руководств и наставлений по применению нового объединенного вида наших Вооруженных Сил — ВВС и войск ПВО. Через три года Валентина Ивановича назначили на должность начальника 1‑го научно-исследовательского управления — заместителя начальника института.

В тот период полковник Рухлевич руководил выполнением ряда научно-исследовательских работ и оперативных заданий, сам участвовал в этом. На его с коллегами счету разработка и апробация методики проведения исследований на мероприятиях оперативной, боевой и мобилизационной подготовки. Организация и проведение исследований на всех без исключения мероприятиях оперативной подготовки. Разработка вопросов подготовки и применения Региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь. Разработка Единых оперативно-стратегических исходных данных и Концепции строительства и развития Вооруженных Сил. Военно-научное сопровождение опытно-конструкторских работ по разработке комплексов средств автоматизации ВВС и войск ПВО, оперативных объединений Сухопутных войск.

За успешную деятельность офицера Валентина Рухлевича неоднократно поощряли командование института, руководство Министерства обороны. Среди его наград — медали «За безупречную службу» всех степеней и нагрудный знак «Объединенная система ПВО СНГ», который офицеру вручил главнокомандующий ВВС России генерал армии Анатолий Корнуков. Валентин Иванович был членом Консультативного совета при министре обороны Республики Беларусь, два года возглавлял Офицерское собрание НИИ.

В 2010 году полковник Рухлевич уволился в запас, но не оставил ни научную работу, ни общественную деятельность. Он работает над уточнением плана строительства и развития ВВС и войск ПВО, совершенствованием системы моделирования боевых действий группировок ПВО. Кроме того, миновало уже два года с тех пор, как Валентина Ивановича избрали председателем профсоюзной организации института, что свидетельствует о доверии и уважении коллектива.

— Позади шесть десятков лет, но окончательные итоги жизни мне, думаю, подводить еще рано. Ощущаю в себе достаточно сил и энергии для того, чтобы продолжать приносить пользу Родине, армии, институту. Горжусь причастностью к стольким важным событиям и делам. А еще законно горжусь семьей — женой, дочерьми, внуками, — завершил нашу беседу герой этой публикации.

Елена Романова, «Ваяр»