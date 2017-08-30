Рубежи мужества

Первый период Великой Отечественной войны стал невероятно сложным для страны и советского народа. Предстояло сделать практически невозможное — остановить моторизованную армаду вермахта. Нередко немецкие танки бойцы в окопах встречали только с винтовкой и парой гранат. Оборонительные позиции назвали рубежами мужества.

1. Война за информацию

1941‑й. Немцы рвутся к Москве. Угроза ей настолько реальна, что в столице СССР уже идет подготовка к эвакуации. В мире большинство стран уверены, что СССР близок к краху. Красная Армия стремительно откатывалась от западных границ, разбиты ВВС, огромные потери в бронетехнике, по дорогам пылят колонны пленных.

Гитлер не сомневался в скорой победе. Его план «Барбаросса» выполнялся с немецкой педантичностью. Гитлер мнил себя великим полководцем. Внутреннего превосходства ему показалось недостаточно. Стремясь выглядеть выше своих генералов, коротышка фюрер неестественно вытягивал шею. Из-за чего стал объектом насмешек.

Не до смеха было только Канарису. Руководитель абвера — военной разведки — ходил буквально по лезвию ножа. С первых дней войны он дезинформировал фюрера — попросту врал. На первом этапе войны моторизованные части вермахта временно захватили стратегическую инициативу. Однако обстановка на фронтах выглядела не так радужно, как Канарис ее описывал Гитлеру. Крупные потери под Гродно, Дубно, Витебском и Смоленском наводили на мысль — план «Барбаросса» дал сбой. Первым это понял его непосредственный разработчик заместитель начальника генерального штаба сухопутных сил генерал Фридрих Паулюс. Он убедил Гитлера, что тактика лобовых атак, так полюбившаяся немецким генералам в годы Первой мировой войны, против СССР равноценна самоубийству. «Если мы не уничтожим русского медведя в спячке, он уничтожит нас», — шутил Паулюс.

Его слова стали пророческими. С точки зрения военного искусства, план «Барбаросса» не блистал изяществом стратегических решений. В основе замысла блицкрига лежали техническое преимущество и разведка. Абвер стал влиятельной структурой. Сам Канарис вошел в ближнее окружение Гитлера. К лету 1941 года численность абвера увеличилась втрое. Военной разведке передали в оперативное подчинение авиационную группу ведения стратегической разведки Т‑5. Абвер имел доступ практически ко всем ресурсам Германии. Все они были направлены против Советского Союза.

Аэрофотосъемка вскрывала места дислокации частей и аэродромов. Спецсвязь пеленговала переговоры штабов, перехватывала приказы и распоряжения. Переброшенные через линию фронта разведгруппы уточняли линию обороны, переправы, маршруты движения. По ним рвались к Москве моторизованные колонны вермахта.

После серии крупных потерь летом и осенью 1941 года Канарис с ужасом осознал: его замысел провалился. В сражении под белорусским местечком Сенно абвер не смог обеспечить войска исчерпывающими разведданными. В результате части Красной Армии нанесли мощный контрудар, уничтожили более двухсот танков и бронетранспортеров вермахта, большое количество живой силы. На смоленском направлении из-за проколов разведки передовые части немцев попали в окружение и были уничтожены. А о начале мощного контрнаступления Резервного фронта под Ельней Канарис и вовсе узнал из табеля потерь танковой группы Гудериана.

Успехи Красной Армии уже нельзя было назвать случайными. Она оправилась от внезапного удара. Развивалась тактика, техника, штабы накапливали опыт планирования боевых операций. Вместе с ним приходило понимание всестороннего развития разведки.

2. Время смелых решений

Начальник разведывательного управления Генерального штаба генерал Алексей Панфилов и начальник политотдела полковник Иван Ильичёв всячески пытаются убедить Сталина, что проблемы армии во многом связаны со слабостью войсковой разведки. Командиры часто принимают ошибочные решения, поскольку не знают обстановку. Где концентрируются силы противника? Каков фронт его наступления? Ожидать наступление на узком участке и ударить во фланг или широкое наступление, которое можно сдержать, отступив, но выстроив линию обороны?

— Панфилов и Ильичёв рискуют. Их мнение идет вразрез с доводами высокопоставленных военачальников, — рассказал военный историк Сергей Томин. — В 1938 году бывшего начальника разведуправления Ивана Проскурова за подобную инициативу посчитали врагом народа и расстреляли. Он будет реабилитирован только в 1954‑м. Но для того чтобы повторять выводы Проскурова сейчас, нужно было определенное мужество. Сталин поддержал меры, которые предлагало разведуправление. Первым делом — экстренная подготовка кадров для переднего края. Войска действовали практически вслепую. Им нужна была активная разведка — нужны глаза и уши.

Об этом Проскуров заявил задолго до войны. В 1938 году на совещании в Генеральном штабе он громко заявил о необходимости реорганизации военной разведки. Добыча разведданных в основном возлагалась на заграничную агентурную сеть. Это могли быть и гражданские люди, которые мало что понимали в военном деле. Проскуров предлагал формировать специальные отряды из военных профессионалов, которые сами должны были добывать информацию в тылу противника.

Тогда идею посчитали авантюрной. Небольшая группа солдат не может вскрыть стратегический замысел противника. Предложение отклонили, а самого Проскурова арестовали.

Первые дни Великой Отечественной войны подтвердили его правоту. Замысел врага в Генеральном штабе прекрасно знали. Направляли в войска приказы и директивы. А вот реализовать их на поле боя получалось не всегда.

— Войскам остро не хватало разведданных в звене полк — дивизия. Командиры не владели полной информацией о противнике и не могли правильно организовать оборону, — вспоминал ветеран Великой

Отечественной войны Иван Усовец. — Из штаба радировали: немцы в районе населенного пункта Бакшты Гродненской области. Смотрим, на карте деревня есть такая. Понимаем, двинет противник на железнодорожную станцию Богданово. Попробуй угадай, по какой дороге пойдет. Пока решали, моторизованный батальон вжик — и десять километров отмахал. Бой строили уже по факту, а не на упреждение. Не хватало силенок в разведке в первое время.

В немецкой армии ситуация была прямо противоположной. Именно военная разведывательная служба — абвер, которую возглавлял Канарис, начинала все военные кампании нацистской Германии в Европе. Эти же подразделения первыми вступили в боевое соприкосновение с частями РККА в июне 1941‑го. Имея обширные сведения о советских частях в западных районах СССР, вермахт быстро продвигался вперед.

Анализ первых неудач подтолкнул советское военное руководство к решительным действиям.

3. Курсы универсальных солдат

На совещании в Генеральном штабе начальнику ГРУ Панфилову поручают начать массовую подготовку разведчиков. Первый тренировочный лагерь развернули под Москвой. В учебном центре на станции Сходня обучалось 1.500 человек. Новобранцев учили скрытно перемещаться, маскироваться, вести наблюдение, определять по силуэту типы боевых машин, наносить цели на топографическую карту. Через десять дней выпускникам присваивали звание сержант и отправляли на фронт. На передовой младшие командиры уже сами обучали подчиненных. Разведчики должны были определять численность и направление движения немцев, засекать местоположение артиллерийских батарей. Из-за недостатка боевого опыта разведданные добывали методом наблюдения. Солдаты старшего поколения применяли его еще в годы Первой мировой. В частях даже появилась шутка: пехота воюет стоя, разведчик — лежа.

— Наблюдательную позицию разведчики занимали еще до рассвета. Ее строили на вершине холма, чтобы иметь хороший обзор, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Егор Сущеня. — Небольшой окоп тщательно маскировали травой и ветками. Лиственные деревья для этого не годились. На солнце они быстро увядали и выдавали разведпост. Заметив его, немцы немедленно открывали огонь на поражение из минометов. Происходило это потому, что противник развернул на советских разведчиков настоящую охоту. Ведь разведчики лишали моторизованные части вермахта их главного преимущества — внезапности.

Юрий Андреев

Продолжение следует