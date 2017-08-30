Артиллерийский гром

Не умолкают артиллерийские залпы на Обуз-Лесновском полигоне. Здесь проходит плановый полевой выход 111‑й гвардейской артиллерийской бригады.

Для гвардии сержанта резерва Андрея Короткого этот полевой выход уже четвертый по счету. Родом он из города Лоева, что в Гомельской области. Его гражданская профессия — художественный руководитель театральной студии, а в бригаде он — разведчик-дальномерщик.

— Когда встал вопрос о службе в армии, я нисколько не колебался. Всегда считал, что это обязанность каждого мужчины. Армия учит тебя ценить то, что имеешь. Здесь можно найти новых друзей, — поделился со мной гвардии сержант резерва Андрей Короткий.

К нашей беседе присоединился и гвардии ефрейтор Егор Мацепура.

— Первые дни было очень волнительно, необычно. Все новое! Обстановка, люди! Но чем дальше — тем быстрее вникаешь в тонкости службы, — говорит Егор. — Армия хороша тем, что дает возможность проявить себя со всех сторон. А также она учит тебя лучше разбираться в людях, закаляет характер и формирует настоящих мужчин, достойных сыновей своей Родины! Ведь недаром говорят, что армия — школа жизни. Даже спустя годы после службы мы с гордостью будем ощущать себя гвардейцами-артиллеристами!

Денис Малышиц, «Ваяр», фото автора