Автопробег памяти и дружбы

С 10 по 22 августа 2017 года ДОСААФ Российской Федерации и Республики Беларусь провели международный автопробег, посвященный 90‑летию оборонных обществ. Завершился он 22 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском торжественным митингом и авиационным шоу.

Началось мероприятие с возложения венков и живых цветов к памятнику защитникам Минского укреп­района. В церемонии приняло участие руководство ДОСААФ наших государств, а также члены экипажей международного автопробега.

На митинге выступили председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, исполняющий обязанности председателя Центрального совета ДОСААФ Беларуси Владимир Сероштан, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Гайдукевич и другие. В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, различных общественных организаций, ветераны Великой Оте­чественной войны и Вооруженных Сил, воины-интернационалисты, сотрудники оргструктур ДОСААФ Минщины, а также большое количество молодежи — представителей различных учебных заведений столицы и Минской области.

Выступая, Валерий Гайдукевич отметил важность дружбы братских народов России и Беларуси, большой практический вклад ДОСААФ наших государств в укрепление международных контактов. В свою очередь, Александр Колмаков подчеркнул, что в последние годы взаимовыгодное сотрудничество досаафовцев двух стран активно развивается. Происходит постоянный обмен опытом в области подготовки специалистов для силовых структур, в авиационной сфере, спортивной деятельности, совместно нарабатываются эффективные методы патриотического воспитания молодежи.

Выступили на митинге также два участника Великой Отечественной войны, ветераны ДОСААФ: поэт, член Союза писателей Беларуси полковник в отставке Николай Владимирович Иванов и отличник народного образования БССР, солист народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил «Память сердца» майор в отставке Лев Семёнович Шейнкман.

Во время митинга участники международного автопробега — наши восточные соседи — вручили белорусским коллегам помещенную в гильзы землю, привезенную из городов‑героев и городов воинской славы России. В свою очередь, представители ДОСААФ Республики Беларусь передали российским досаафовцам мешочки с землей из города-героя Минска, Брестской крепости-героя и городов, награжденных вымпелом «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны». Произошел обмен сувенирами.

Александр Колмаков вручил на память всем участникам автопробега специальные сертификаты, свидетельствующие о том, что они приняли участие в этом масштабном международном патриотическом мероприятии ДОСААФ двух братских стран.

После митинга директор благотворительного фонда «Память Афгана» Александр Метла провел для почетных гостей экскурсию по историко-культурному комплексу «Линия Сталина».

Затем состоялось авиационное шоу, которое включало в себя показательные выступления летчиков. В небе над комплексом «Линия Сталина» был разыгран воздушный бой на самолетах с дымами, продемонстрирован высший пилотаж на Як‑52; вертолеты Ми‑2 пронесли Государственный флаг Республики Беларусь и флаг ДОСААФ. К сожалению, погода не позволила спортсменам-парашютистам оборонного общества выполнить запланированные прыжки с флагами и на точность приземления.

Маршрут автопробега проходил по территории двух братских государств в два этапа. Во время первого этапа (с 10 по 20 августа) происходила последовательная передача эстафеты и вымпела автопробега экипажам каждой из областей Беларуси от Могилева до Витебска. Белорусский маршрут был следующим: Могилев — Быхов — Рогачев — Гомель — Мозырь — Житковичи — Лунинец — Пинск — Иваново — Кобрин — Брест — Пружаны — Волковыск — Мосты — Гродно — Лида — Ошмяны — Сморгонь — Вилейка — Мядель — Поставы — Новополоцк — Витебск. Расстояние белорусского участка автопробега составило 1.687 километров.

10 августа автопробег стартовал с митинга на Буйничском поле под Могилевом. В нем приняли участие заместитель председателя Могилевского райисполкома Валерий Еленский, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Александр Драгун, председатель совета Могилевской областной оргструктуры (ООС) ДОСААФ Александр Мазур, член совета Могилевской областной ветеранской организации капитан 2 ранга в отставке Владимир Лисовский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Павел Алексо, протоиерей Сергей Лобода и другие. В митинге приняли участие представители различных общественных организаций, военнослужащие гарнизона и сотрудники оргструктур ДОСААФ.

Во время выступления Александра Драгуна в небе над Буйничским полем появился спортивный самолет Як‑52, которым управлял начальник Могилевского аэроклуба ДОСААФ Иван Касим. Он выполнил ряд фигур высшего пилотажа, которые вызвали восхищение зрителей.

Александр Драгун торжественно вручил участникам автопробега — представителями Могилевской областной оргструктуры ДОСААФ вымпел, который передавался новым экипажам регионов на границах областей.

В ходе митинга начальник военного отдела Могилевской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лобода провел церемонию освящения участников автопробега и задействованных в нем машин.

После этого автоколонна выдвинулась в направлении Быхова. Возле этого районного центра досаафовцев встретили девушки в национальных костюмах с традиционным хлебом-солью и руководство Быховской РОС ДОСААФ.

Далее автоколонна проследовала к мемориалу воинской славы «Лудчицкая высота» в Быховском районе. Здесь состоялся митинг, на котором выступили заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор Агнетов и заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Александр Драгун. В митинге приняли участие члены Быховской районной организации Белорусского союза военных моряков и юные пионеры.

В ходе митинга местные артисты исполнили песни военно-патриотической тематики. В завершение церемонии участники автопробега возложили венки и живые цветы к подножию мемориала.

После этого колонна отправилась на границу Могилевской и Гомельской областей, где эстафету автопробега приняли представители Гомельской ООС ДОСААФ. Далее автопробег прошел по городам и населенным пунктам нашей страны, награжденным вымпелом «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны».

21 августа экипажи машин ДОСААФ России прибыли в Беларусь, где в составе сводной колонны автопробега проехали по территории нашего государства вместе с белорусскими коллегами. Участники автопробега возложили венки и живые цветы к памятникам советским воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины, посетили мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой» и «Курган Славы». В ходе автопробега состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-«афганцами», учащейся молодежью.

Одновременно с белорусским этапом международного автопробега в Волгограде начался российский (также 10 августа), в открытии которого приняли участие председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь генерал-майор запаса Иван Дырман и его заместитель Владимир Сероштан.

Второй этап автопробега (с 21 по 22 августа) включал в себя последовательную передачу эстафеты от Витебска до Смоленска. Сводная колонна международного автопробега выдвинулась по территории России в Беларусь по маршруту Витебск — Смоленск — Орша — Борисов — Жодино — Минск — историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (Минский район). Длина маршрута — 493 километра.

Общая протяженность автопробега составила 2.180 километров, длительность — 13 календарных дней.

В автопробеге было задействовано 28 автомобилей ДОСААФ России и Беларуси. Его участниками по всему маршруту стали представители городов‑героев и городов воинской славы. Каждый экипаж машины состоял из двух водителей-профессионалов. Кстати, среди водителей были и женщины. Например, на завершающем этапе автопробега от белорусской стороны участвовали две женщины — мастера производственного обучения управлению механическими транспортными средствами Наталья Волкова (Московская районная оргструктура ДОСААФ Минска) и Дарья Розенплентер (Центральная районная оргструктура ДОСААФ Минска).

Целью автопробега стало увековечение памяти о Великой Победе, патриотическое воспитание граждан, пропаганда и популяризация технических и военно-прикладных видов спорта. Нет сомнений в том, что международный автопробег содействует патриотическому воспитанию будущих защитников Отечества.

Андрей Дроб, капитан 2 ранга запаса, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора