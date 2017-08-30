Дебютные «автографы» на мишенях

На войсковом стрельбище полигона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры тактики и общевоенной подготовки с курсантами 1‑го курса военно-технического факультета в БНТУ прошли первые практические занятия по огневой подготовке.

…Внезапные звуки автоматных выстрелов, эхом разлетевшиеся по полигону, заставили вздрогнуть. Свинец со свистом резал воздух, и вокруг разливался сладковато-горький запах сгоревшего пороха…

Практические занятия по огневой подготовке в самом разгаре. Сборка-разборка автомата, выполнение норматива по снаряжению магазина патронами — эти и другие «премудрости» воинской науки в теории они уже постигли. Сейчас осталось дело за малым: закрепить полученные во время начальной профессиональной подготовки знания на практике.

Сосредоточенные лица, отработанные движения, четкие указания руководителей на учебных местах — все говорит о том, что и курсанты, и преподаватели нацелены на положительный результат.

— Прежде чем курсанты отправились на учебные места, наставники в погонах повторили с ними теорию, условия выполнения нормативов и упражнения начальных стрельб, порядок действий с оружием, — рассказал начальник кафедры тактики и общевоенной подготовки подполковник Андрей Зырянов. — Особое внимание уделяется требованиям безопасности.

На одной из учебных точек под руководством майора Александра Шапетько курсанты выполняли упражнение по метанию ручных гранат. Несмотря на то что гранаты учебные, порядок действий и четкое соблюдение мер безопасности — основной критерий оценки выполнения упражнения.

Под аккомпанемент автоматных очередей, сотрясающих воздух, на другом учебном месте старший лейтенант Георгий Воложинец принимал «зачет» по изготовке к стрельбе из различных положений и разряжанию оружия при действиях в пешем порядке. Чтобы в будущем курсанты не допускали ошибок при выполнении этого норматива, с каждым из них после завершения упражнения обсуждались мелкие недочеты.

Ну а венцом огневой подготовки стало выполнение упражнения начальных стрельб из АК‑74. Для парней, недавно надевших курсантские погоны, знакомство с боевыми характеристиками знаменитого автомата Калашникова — это лишь первая ступень к огневому мастерству.

— Эйфория накрывает с головой, — поделился впечатлениями после выполнения упражнения один из курсантов. — Это непередаваемый восторг: звук выстрела, запах пороха, едва заметная отдача автомата в плечо. А чего стоит достижение результата! Радость от того, что ты «сбил» мишень, просто не знает границ.

…Все курсанты стремились выполнить упражнение начальных стрельб как можно результативнее. Было видно: парни старались, но… От результатов своей стрельбы многие оказались не в восторге. Это и неудивительно, ведь меткая стрельба — результат практики.Юлия Гончар, «Ваяр»,

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