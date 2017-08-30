Действовали по контрольным целям

Вчера на полигоне Российской Федерации Ашулук в рамках тактического учения с боевой стрельбой подразделений зенитных ракетных войск Республики Беларусь военнослужащие дежурных боевых расчетов ЗРК «Бук» и С‑300П отработали учебно-боевые задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

— По замыслу третьего этапа учения, непосредственно перед боевой стрельбой зенитчики выполняли учебно-боевые задачи по контрольным целям, — отметил руководитель учения заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб. — В качестве этих целей выступили истребители и вертолеты Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. Примечательно, что авиация выполняла полеты на разных высотах и скоростях, чем значительно усложнила выполнение задач нашими военнослужащими.

Генерал-майор Игорь Голуб отметил, что данный элемент учения позволил оценить реальный уровень подготовки воинов‑зенитчиков к главному испытанию — боевой стрельбе.

— Все боевые расчеты ЗРК успешно отразили массированный налет авиации с осуществлением условной стрельбы, продемонстрировав при этом высокую слаженность действий, — дал оценку действиям подчиненных руководитель учения. — Отдельно стоит отметить работу военнослужащих радиотехнических войск. С помощью радиолокационных средств они своевременно обнаружили условного противника, нарушившего воздушные рубежи, и передали радиолокационную информацию на командные пункты подразделений зенитных ракетных войск.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора