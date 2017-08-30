Генерал-майор Олег Белоконев: «Учение «Запад‑2017» носит сугубо оборонительный характер»

Стали известны подробности замысла совместного стратегического учения «Запад‑2017». Эту новость мгновенно подхватили ведущие европейские и мировые СМИ. Как таковой сенсации не получилось. Республика Беларусь в очередной раз продемонстрировала открытость и миролюбивость проводимой политики. На брифинге во Дворце Республики начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев подробно рассказал об особенностях предстоящего учения, а также прокомментировал чересчур предвзятое отношение некоторых зарубежных СМИ к крупномасштабным маневрам.

Об учении компетентно

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» является главным и завершающим этапом в системе совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России. Решение о проведении совместных крупномасштабных учений наших армий один раз в два года поочередно на территории двух стран было принято главами Беларуси и России по результатам совместного оперативно-стратегического учения «Запад‑2009». Замысел нынешнего ССУ, проводимого в нашей стране, 20 марта утвержден Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

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Учение «Запад‑2017» состоится в период с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил — первых заместителей министров обороны двух государств на территории Республики Беларусь и трех полигонах Российской Федерации: Лужский, Струги Красные, Правдинский. При этом никаких других учений в этот период на территории Республики Беларусь проводиться не будет.

При определении замысла нынешнего учения учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

— Исходя из событий, происходящих в странах Ближнего Востока и Европе, в основу замысла положен один из подобных вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку, — рассказал генерал-майор Олег Белоконев. — При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Республики Беларусь. С одной стороны — «Северные», включающие в себя Союзное государство Беларуси и России, с другой стороны — «Западные», коалиция заинтересованных государств (Вейшнория, Весбария, Лубения). Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Республики Беларусь. Главной причиной обострения ситуации является стремление дестабилизировать обстановку на территории республики и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства.

По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.

В свою очередь, Республика Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Российская Федерация в соответствии с действующей нормативно-правовой базой оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Исходя из замысла, определена тема учения — «Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Определены и основные цели учения. Это совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием; апробация положений новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь; получение командующими, командирами и штабами практики планирования мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками (силами) в ходе их проведения.

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Обстановка на учении будет создана таким образом, чтобы практически задействовать максимальное количество органов военного управления.

В основу розыгрышей практических эпизодов положены варианты совместных действий белорусских и российских частей и подразделений, входящих в состав РГВ(С), при участии в прикрытии участков государственной границы, охране и обороне военных объектов, блокировании и ликвидации диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, а также ведении оборонительного боя.

— При определении районов практических действий войск (сил) для исключения напряженности в отношениях с соседними странами нами сознательно было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от Государственной границы Респуб­лики Беларусь, — подчеркнул генерал-майор

Олег Белоконев. — Для отработки практических действий

войск (сил) используются 227‑й общевойсковой полигон (Борисовский), 174‑й учебный полигон ВВС и войск ПВО (Домановский), 210‑й авиационный полигон (Ружанский), полигоны Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, а также два участка местности в Витебской области — Дретунь и Глубокое.

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Проведение учения спланировано в два этапа.

На первом из них Объединенным командованием РГВ(С) предполагается осуществить завершение подготовки войск (сил) к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, подготовку к отражению возможной агрессии, а также отработку вопросов организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

На втором этапе будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстроменяющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.

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В соответствии с замыслом предстоящего учения численность участвующих в нем войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, самоходной и буксируемой артиллерии, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемый различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями.

Общая численность личного состава, участвующего в учении «Запад‑2017», составит около 12.700 военнослужащих. При этом на территории Республики Беларусь будет задействовано около 10.200 человек (от Республики Беларусь — немногим более семи тысяч, от Российской Федерации — около трех тысяч); 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов, о чем 2 августа 2017 года были уведомлены государства — участники ОБСЕ по Венскому документу 2011 года.

— Таким образом, предстоящее совместное стратегическое учение «Запад‑2017» носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности, — резюмировал генерал-майор Олег Белоконев.

Практика двойных стандартов

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь особо отметил, что подготовка учения проходит на фоне непростой военно-политической обстановки в регионе. У западных границ Союзного государства, в странах Балтии и Польше созданы передовые командные центры НАТО, с 25 до 40 тысяч человек увеличена численность сил первоочередного задействования НАТО, четыре многонациональные батальонные тактические группы альянса приведены в полную оперативную готовность. В Польше развернута танковая бригада США.

Общая численность только иностранных воинских контингентов, размещенных в Польше и странах Балтии, составляет около восьми тысяч военнослужащих, на их вооружении 72 танка, около 250 боевых бронированных машин, 16 самоходных и буксируемых гаубиц, а также 17 вертолетов.

— Активно, практически сменяя одно другим, проводятся учения НАТО, в ходе которых в том числе отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости от Государственной границы Республики Беларусь. Фактически происходит освоение возможного «театра военных действий», — отметил генерал-майор Олег Белоконев. — Количество учений в регионе за последние восемь лет увеличилось вдвое, а численность привлекаемых к учениям

войск за этот же период увеличилась более чем в три раза.

Вот как это выглядит в цифрах. С 2009 по 2014 год ежегодно в среднем проводилось 41 учение, в 2015 году — 76, в 2016 году — 83, а на 2017 год рекордно заявлено проведение 85 учений. Если с 2009 по 2013 год в них участвовало в среднем около 38 тысяч человек, то в 2017-м будет задействовано 120 тысяч.

В связи с этим непонятен ажиотаж относительно учения «Запад‑2017». К примеру, многонациональное учение стран НАТО Anakonda‑2016 было крупнейшим в Европе со времен завершения холодной войны. В нем приняли участие представители 24 государств. Все основные параметры прошлогоднего учения на территории Польши превышают показатели учения «Запад‑2017» в несколько раз: по количеству военнослужащих — более чем в два раза, по количеству вооружения и военной техники — почти в четыре с половиной раза, по числу самолетов и вертолетов — в полтора раза.

Что же касается содержания отрабатываемых вопросов, то они имели ярко выраженный недружественный характер и включали в себя развертывание системы разведки, переброску войск к границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики.

Вместе с тем такого ажиотажа в Беларуси никто не поднимал и не поднимает.

В конце сентября текущего года на территории Польши также пройдет крупное многонациональное оперативно-тактическое учение вооруженных сил государств — членов НАТО и стран-партнеров Dragon‑2017 с общей численностью участников около 17 тысяч человек от 12 государств (США, Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария, Словакия, Украина). Будет задействовано 53 танка, 192 боевые бронированные машины, 90 единиц артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, свыше 30 боевых вертолетов, а количество самолето-вылетов составит 44.

— При этом Республика Беларусь никаких обвинений и упреков в агрессивности данных учений не высказывает, а относится к ним как к элементу подготовки войск. Поэтому неадекватно реагировать на подготовку наших войск по крайней мере не вполне корректно, — подчеркнул генерал-майор Олег Белоконев.

Тем более что на территории Украины с 29 июля по 2 августа вблизи Государственной границы Республики Беларусь, в Волынской области, прошло совместное учение силовых ведомств страны. В период проведения нашего учения с 8 по 23 сентября состоится многонациональное учение ОВС НАТО Rapid Trident — 2017. В дополнение к этому с 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области организация «Правый сектор» планирует разместить вооруженные отряды. Заявленная цель — «недопущение вторжения подразделений вооруженных сил России со стороны Беларуси» в период подготовки и проведения учения «Запад‑2017».

— И на эти факты, более того, на не соответствующие действительности домыслы белорусская сторона также реагирует спокойно, — отметил генерал-майор Олег Белоконев. — Учение «Запад‑2017» — это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией. Региональная группировка войск (сил), которой и предстоит отрабатывать учебно-боевые задачи в ходе учения, предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Поэтому обученность войск данной группировки есть фактор обеспечения мира и спокойствия в Европейском регионе в целом.

Невзирая на тенденциозный ажиотаж, который создан вокруг данного учения, Республика Беларусь неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по разоружению, верификационной деятельности, укреплению мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ. Руководствуясь ими, наше государство еще в конце 2016 года официально уведомило государства — участников Венского документа 2011 года о предстоящем совместном стратегическом учении «Запад‑2017».

Не обошлось, как сейчас принято говорить, без двойных стандартов.

— После доведения информации о предстоящем учении на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности отдельные «военные» аналитики и эксперты попытались интерпретировать в прессе данное мероприятие таким образом, что мы якобы собираемся развязать чуть ли не крупномасштабную войну со всеми, кто нас окружает, а Россия создает для этого на территории Республики Беларусь многотысячную наступательную группировку, — поделился подробностями с присутствовавшими генерал-майор Олег Белоконев. — В качестве аргумента для подкрепления такого вывода выступает открыто опубликованный государственный заказ Министерства обороны Российской Федерации на 2017 год по объему воинских перевозок на территорию Республики Беларусь и обратно в количестве 4.162 вагона. Но четыре тысячи вагонов — это примерно полторы мотострелковые дивизии. Соответственно, любой «военный деятель», который решился бы совершать агрессию такими силами, непременно вошел бы в Книгу рекордов Гиннесса — правда, не как военный, а как авантюрист.

Демонстрируя транспарентность, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, руководством Беларуси направлены приглашения для наблюдения за предстоящим учением представителям международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Республике Беларусь. Дополнительно ожидается прибытие военных наблюдателей от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии. Всего приглашено более 80 человек. В дополнение к ним для наблюдения и освещения активной фазы учения аккредитовано порядка 150 представителей средств массовой информации.

— Учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь, — отметил генерал-майор Олег Белоконев. — По его окончании в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр»