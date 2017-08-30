В рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад‑2017» с 29 августа в Глубокском районе начался призыв на учебный сбор военнообязанных запаса территориальных войск.

Главными целями сбора являются обучение должностных лиц Глубокского районного исполнительного комитета формированию органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск и их подготовке к выполнению задач по предназначению, а также совершенствование навыков личного состава в выполнении должностных обязанностей.

Основными задачами сбора являются подготовка должностных лиц районного исполнительного комитета по вопросам территориальной обороны, формирования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск; совершенствование военнообязанными военных знаний, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей; повышение у офицеров запаса навыков управления подчиненными подразделениями в ходе выполнения всего спектра задач территориальной обороны.

На завершающем этапе сбора сформированные органы управления и воинские части территориальных войск примут участие в розыгрыше одного из эпизодов практических действий в рамках совместного стратегического учения «Запад‑2017».

В рамках международного военного сотрудничества

С 28 августа по 1 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии Италии и Польши над территорией группы государств‑участников (Республика Беларусь и Российская Федерация) на румынском самолете наблюдения Ан‑30. Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.