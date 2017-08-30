«Крепче за баранку держись, шофёр…»

В активе у водителей одного из дивизионов 740‑й зенитной ракетной бригады — длительный 280‑километровый марш. На боевых, специальных и транспортных машинах военнослужащие совершили успешный переход из пункта постоянной дислокации на 174‑й учебный полигон ВВС и войск ПВО.

Но и в полевом лагере для водителей в погонах не прекращается боевая учеба. Тренировки с целью повышения профессионального мастерства проходят и днем, и в темное время суток.

— Примерно половина водителей подразделения — военнослужащие первого периода службы, — рассказал заместитель командира зенитного ракетного дивизиона по вооружению — начальник технической части майор Дмитрий Шмарловский. — Для некоторых из ребят такой продолжительный марш стал первым за время службы.

Накануне марша в нашей воинской части закончился учебный сбор водителей, которых готовили на определенные марки транспортных машин. Военнослужащие успешно выдержали контрольный 50‑километровый марш, доказав тем самым, что достойны называться военными водителями. Ну а нынешний длительный переход окончательно подтвердил: парни хорошо справляются с возложенными на них задачами.

Дмитрий Васильевич добавил, что в полевом лагере военнослужащим-водителям скучать не приходится. Помимо ежедневного обслуживания техники, в плане занятий предусмотрено проведение различных учебных мероприятий. В тот день, к примеру, было запланировано ночное вождение по незнакомому маршруту.

— В армии водители получают большой опыт эксплуатации крупногабаритной транспортной техники, — отметил собеседник. — Им часто приходится управлять машинами в сложных дорожных условиях: преодолевать бездорожье, заболоченные участки местности… Такие навыки, кстати, высоко ценятся в транспортных организациях «на гражданке». И наши военнослужащие-водители охотно занимаются боевой подготовкой, активно повышают свой профессиональный уровень. Армейская водительская школа открывает для ребят после увольнения в запас новые перспективы.

С нетерпением ожидали предстоящее ночное занятие механики-водители рядовые Евгений Захарич и Павел Ковалевич. Нынешний полевой выход — первый в их службе.

— Родом я из Слуцкого района, — рассказал рядовой Евгений Захарич. — До армии учился в аграрно-техническом колледже в Марьиной Горке, где и получил водительское удостоверение категорий В и С. Накануне совершения марша из пункта постоянной дислокации на полигон тщательно готовил вверенную технику. Большим испытанием на марше стала изматывающая жара, но машина не подвела, выдержала дальнюю дорогу.

Павел Ковалевич родом из Молодечно. До призыва выучился на строителя, трудился по специальности, а вдобавок и водительское удостоверение получил. Усердие солдата заметило командование дивизиона, так что ему на первом же полевом выходе доверили управлять машиной технического замыкания. Рядовой Ковалевич успешно выполнил поставленную перед ним задачу.

— При управлении БАЗом на первых порах было непросто привыкнуть к габаритам машины, — признался в разговоре Павел. — А еще необычно было входить в повороты с управляемыми передними и задними колесами… Впрочем, с особенностями этой машины я скоро освоился, чувствую себя все увереннее. И самое большое желание сейчас — поучаствовать в боевых пусках, которые состоятся в завершение полевого выхода.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора