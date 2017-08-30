Наращивая взаимодействие

Для участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» вчера в нашу страну прибыли военнослужащие центрального узла связи Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

На нашу землю россияне в погонах шагнули под звуки марша в исполнении оркестра. А белорусские девушки-красавицы по национальной традиции преподнесли гостям хлеб-соль.

Первым связистов российской армии поприветствовал главный инженер управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника связи Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Игорь Сафроняк. Офицер выразил уверенность в том, что военнослужащие стран — участниц учения продемонстрируют высокий уровень слаженности при выполнении совместных задач. Связистам из России предстоит взаимодействовать в ходе ССУ «Запад‑2017» с коллегами из 86‑й бригады связи.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора