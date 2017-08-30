«Вот чем пахнет артиллерия!..»

На полигоне Осиповичский продолжается полевой выход 231‑й артиллерийской бригады. За тем, как воины-артиллеристы осуществляли боевую стрельбу из гаубиц «Мста-Б», наблюдал наш корреспондент.

…Затишье и зной. Солнце палит так сильно, что кажется, будто все эти шесть артиллерийских орудий и люди около них — мираж. Но это далеко не так. Громкий залп из всех орудий моментально выводит меня из состояния оцепенения. Мгновение, и огневые позиции покрылись густым дымом-туманом. Слышны громкие команды…

— Второй! Стрельбу окончил! Расход — два снаряда! — докладывает старшему офицеру на батарее командир одного из орудий.

Фигура артиллериста растворяется в серой дымке. Отчетливо разглядеть можно лишь белый флажок в его руке — сигнал о том, что стрельба окончена.

И вновь поступила команда от старшего офицера на батарее старшего лейтенанта Игоря Игнатьева.

Заряжающие подносят снаряды к орудиям. Со стороны эти действия кажутся хаотичными, но на самом деле у каждого военнослужащего своя конкретная задача. Несколько десятков секунд, и над позициями в унисон звучат доклады о готовности орудий к стрельбе. Снова затишье.

Объектив фотоаппарата уже направлен на одно из орудий. Не терпится нажать на «спусковой крючок» моего фоторужья…

— Батарея! Триста! Тридцать! Три!.. — прозвучала команда.

…Залп! Признаться, описать этот момент неимоверно сложно — лучше всего это увидеть. На сотую долю секунды языки пламени вырвались из гаубицы и мгновенно пропали. Номера артиллерийских расчетов не теряют ни мгновения — вот заряжающие ловко подцепили гильзы от снарядов досылателями и отнесли их в сторону от орудий.

Я внимательно слушал команды и готовился к этому моменту — и все равно от громкого выстрела дрогнули руки. Кадр был упущен… Успокаивают лишь мысли о том, что следующий выстрел от меня не уйдет.

А вот очередной залп из всех орудий… Полигон буквально утонул в огне.

Когда рассеялся дым, удалось детально рассмотреть одну из гильз от снаряда. Из нее медленно выходили белые нити дыма. Солдат, наблюдая за тем, как я фотографирую гильзу, с улыбкой произнес: «Вот чем артиллерия пахнет, товарищ корреспондент!».

По окончании стрельбы состоялся разбор действий артиллеристов в ходе занятия. По улыбкам офицеров было понятно: результатами стрельбы они довольны.

— Отстрелялись как надо! — не скрывает эмоций старший лейтенант Игорь Игнатьев. — Большая часть личного состава, выполнявшего боевую стрельбу, — граждане, проходящие службу в резерве. Стоит отдать им должное: они показали действительно высокий уровень подготовки.

Впечатлениями о стрельбе поделились и некоторые военнослужащие из артиллерийских расчетов. Один из них — командир орудия младший сержант Андрей Плотников. Он служит в бригаде уже пятнадцать месяцев и как никто другой разбирается в артиллерийском деле.

Андрей пояснил: особое внимание уделяется военнослужащим, для которых эти стрельбы стали первыми.

— Все то, чему мы научились за многие месяцы службы, стараемся передать тем военнослужащим, которые недавно прошли курс начальной военной подготовки, — отметил командир орудия. — Вспоминаю свои первые стрельбы — тогда очень волновался, но старшие товарищи все показали, рассказали. Так сейчас делаем и мы.

К беседе присоединился заряжающий орудия рядовой резерва Иван Ефремов. Для него это уже последний, третий сбор.

— Постреляли с огоньком! — улыбается Иван, ловко обращаясь с досылателем. — «В полях» интересно, взять ту же боевую стрельбу — это воспоминания на всю жизнь!.. И здесь можно найти хороших друзей, стать увереннее в себе, мужественнее.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора