Дерзай, курсант!

Сегодня — День знаний

Не так давно были определены счастливые обладатели зачетных вузовских книжек. Сегодня они готовы занять места в студенческих аудиториях. Первокурсники же военных факультетов и военных учебных заведений Беларуси постигали азы военной подготовки, готовясь не только к первому учебному дню в качестве курсантов, но и к одному из самых важных событий своей армейской жизни — принятию Военной присяги. Не сидят без дела и организаторы вступительной кампании — специалисты управления военного образования Вооруженных Сил, которые подводят итоги абитуриентского сезона, ставшего уже историей, и строят планы на следующий год. Дел здесь, как говорится, невпроворот. Корреспондент военного информационного агентства «Ваяр» встретилась с начальником управления военного образования Вооруженных Сил полковником Игорем Слуцким, чтобы, что называется, из первых уст узнать о том, как прошел очередной набор абитуриентов в учебные заведения «в погонах», какие новшества ожидают новоиспеченных курсантов, а также приоткрыть завесу над будущим абитуриентским сезоном.

— Игорь Петрович, в Беларуси завершилась вступительная кампания в военные учебные заведения 2017 года. Чем она отличалась от прошлогодней приемной кампании с учетом изменений, утвержденных главой белорусского государства в нынешнем январе?

— В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 года № 4 вступительная кампания в военные учебные заведения в этом году отличалась от прошлогодней тем, что абитуриентам разрешили сдавать централизованное тестирование не по трем, а по четырем предметам. Четвертое тестирование не являлось обязательным, его можно было проходить по желанию. А достаточным для поступления в вуз, как и прежде, было прохождение трех ЦТ: по профильным предметам и белорусскому или русскому языку. Данная правовая норма расширила возможности ориентированной на военную службу молодежи поступать в военные учебные заведения по различным специальностям для Вооруженных Сил.

Для реализации изменений, внесенных в пункты 24 и 26 Правил приема лиц для получения высшего образования первой ступени, постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 6 марта 2006 года № 5 были определены перечни специальностей (направлений специальностей, специализаций), на которые выпускники учреждения образования «Минское суворовское военное училище», государственного учреждения образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», учреждения образования «Специализированный лицей МВД Республики Беларусь», кадетских училищ, а также лица, получившие рекомендации воинских частей и органов внутренних дел, имеют право на зачисление на льготных основаниях.

Эти перечни установлены для предоставления равного права всем гражданам участвовать в конкурсе на получение высшего образования на специальности, на которые устанавливаются невысокие контрольные цифры приема и ежегодно отмечается высокий конкурс, а также для мотивации льготной категории граждан к поступлению на специальности командного и инженерного профиля с менее высоким конкурсом. Помимо того, данные перечни дают возможность оперативно реагировать на изменение специальностей, на которые нецелесообразно принимать на обучение граждан на льготных основаниях (высокие требования к уровню общеобразовательной подготовки, невысокие контрольные цифры приема, стабильно высокий конкурс).

По решению приемных комиссий учреждений высшего образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил конкурс проводился отдельно для каждого государственного органа, заявившего о потребности в кадрах, или группы государственных органов.

— Как проходила абитуриентская гонка? Какие военные учебные заведения, военные факультеты и специальности оказались самыми популярными у абитуриентов? Назовите, пожалуйста, лидеров рейтинговой таблицы.

— Традиционно вступительная кампания — это напряженный период времени как для абитуриентов и их родителей, так и для учреждений образования. По результатам вступительной кампании 2017 года контрольные цифры приема были выполнены всеми учебными заведениями на 100 %.

Говорить о популярности того или иного вуза не совсем корректно, так как в каждом военном учебном заведении обучающиеся готовятся по ряду специальностей (направлений специальностей, специализаций) различного профиля, которые в то или иное время пользуются у абитуриентов большей или меньшей популярностью.

Например, в текущем году в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» лидерами рейтинговой таблицы стали специальности летного, идеологического профилей и для сил специальных операций Вооруженных Сил.

На военных факультетах в учреждениях высшего образования самыми востребованными оказались специальности технического профиля, военно-медицинское дело и международные отношения в военной сфере.

— Какие новшества ожидают новоиспеченных курсантов в предстоящем учебном году?

— Для оптимизации структуры и уточнения содержания подготовки офицерских кадров в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь от 26 января 2017 года Министерством обороны совместно с Министерством образования установлен, начиная с нынешнего года, срок получения высшего образования — четыре года по всем специальностям (направлениям специальностей, специализациям) первой ступени высшего образования для Вооруженных Сил, за исключением 1-79 01 01 «лечебное дело» по специализации 1-79 01 01 01 «военно-медицинское дело» (шесть лет) и 1-95 01 08 «эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением» (четыре года и три месяца).

С целью расширения спектра образовательных услуг с учетом потребности заказчиков на подготовку военных кадров на факультете военной разведки в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» с этого учебного года организована подготовка офицеров тактического звена управления по специальностям «управление подразделениями радиоэлектронной разведки», «эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов».

Кроме того, в 2017 году белорусские курсанты направлены на обучение в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации по новым специальностям: «применение подразделений и эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем» — в Военной академии связи (г. Санкт-Петербург), «применение подразделений и эксплуатация самоходных артиллерийских и зенитных пушечно-ракетных комплексов» — в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации (г. Смоленск), «информационная безопасность автоматизированных систем» — в Череповецком высшем военном инженерном училище радиоэлектроники.

Также с целью совершенствования преподавания военно-медицинской подготовки для получения обучающимися умений оказания само- и взаимопомощи в военных учебных заведениях увеличено количество учебного времени на изучение вопросов военно-медицинской подготовки, по ней переработана учебно-программная и учебно-методическая документация.

— Если говорить о планах на будущее, что предполагается изменить во вступительной кампании 2018 года?

— На сегодня механизм проведения вступительной кампании в военные учебные заведения сформирован и эффективно функционирует.

Ежегодно в целях повышения интереса молодежи, а также мотивации граждан, прошедших (проходящих) срочную военную службу или службу в резерве, к поступлению в военные учебные заведения вносятся предложения по совершенствованию организации вступительной кампании. Так, в настоящее время в Министерстве образования Республики Беларусь создана рабочая группа, которая рассматривает предложения по ее улучшению. С данной структурой плотно взаимодействует управление военного образования Вооруженных Сил. Вместе мы прорабатываем вопросы, касающиеся проведения вступительной кампании в военные учебные заведения.

В рамках этой деятельности для мотивации граждан к прохождению срочной военной службы и службы в резерве Министерством обороны предложено предоставить гражданам, прошедшим срочную военную службу или службу в резерве и имеющим рекомендацию воинской части, преимущественное право на зачисление в учреждения высшего образования нашего государства.

Беседовала Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и

Ирины Малиновской