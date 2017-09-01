Коллектив НИИ награждён дипломом за инновационную разработку

В рамках недавно завершившегося в Москве международного военно-технического форума «Армия‑2017» дипломом «За инновационную разработку «Радиолокатор подповерхностного зондирования» был награжден коллектив Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Среди тех, кто непосредственно принимал участие в разработке подобной технологии обнаружения взрыво­опасных заглубленных объектов (мина противопехотная, противотанковая), — ­докторант НИИ кандидат технических наук, доцент полковник Константин Чугай.

Константин Николаевич рассказал нашему корреспонденту об актуальности создания подобных систем и о разработке, созданной научным коллективом.

Так, актуальность создания подобных систем обусловлена объективной необходимостью решения задачи обнаружения заглубленных объектов в различных укрывающих средах, при проведении поисково‑спасательных работ и поиске скрытно установленных объектов.

Применительно к обнаружению объектов военного назначения наибольший интерес представляет обнаружение мин.

В настоящее время не существует единого универсального подхода, позволяющего с высокой эффективностью обнаруживать мины, что ­обусловливает необходимость его разработки.

В результате на базе Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь с привлечением специалистов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники под руководством доктора технических наук, профессора Сергея Савенко была организована работа по разработке макета первого варианта радиолокатора подповерхностного зондирования.

— Данная технология (подповерхностного зондирования. — Авт.) позволяет в реальном масштабе времени обнаруживать различные заглубленные объекты в диэлектрических средах, таких как грунт, дорожное покрытие, определять с высокой точностью параметры обнаруженного объекта (геометрические размеры, глубину залегания). Также благодаря эффекту «сверхразрешения» аппарат может распознавать класс обнаруженного объекта: противопехотная мина или противотанковая, — пояснил Константин Николаевич.

Дальнейшее развитие такой технологии предполагает максимальную автоматизацию процесса поиска и классификации взрывоопасных заглубленных объектов.

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»