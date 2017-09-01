Красота и сила, непревзойдённая точность и мощь

Как уже сообщала наша газета, на полигоне Российской Федерации Ашулук продолжается активная фаза тактического учения с боевой стрельбой подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО. В ходе третьего этапа учения курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь в составе боевых расчетов самоходных огневых установок зенитных ракетных комплексов «Бук» и С‑300ПС успешно прошли испытание боевыми стрельбами, поразив скоростные высокоманевренные ракеты-мишени «Пищаль-Б», имитирующие воздушного противника.

…Отсюда, с командного пункта «Ясень», позиции ЗРК С‑300ПС — как на ладони. С минуты на минуту наступит момент, которого будущие наши офицеры войск ПВО ждали с нетерпением. Позади у них несколько месяцев усердной боевой подготовки, марш протяженностью две тысячи километров, ряд ответственных мероприятий по подготовке техники к боевой стрельбе… И все это ради нескольких минут боевой работы по поражению воздушных целей.

Сложно представить, что происходит сейчас внутри машин, какие эмоции испытывают военнослужащие боевых расчетов… Однако за неделю общения с ними в рамках подготовки к боевой стрельбе я убедился: каждый из них добросовестно подходит к выполнению поставленных задач. И нынешняя стрельба — не исключение.

На командный пункт поступили доклады от начальников расчетов ЗРК С‑300ПС о захвате цели, ее автоматическом сопровождении и готовности к стрельбе — «поймать» мишень удалось всем расчетам. Мгновение спустя звучит команда старшего руководителя стрельбы: «Боевая работа разрешена! Уничтожить цель!».

Транспортно-пусковой контейнер трехсотки выбрасывает ракету на несколько метров вверх. Затем — вспышка пламени, и двигатель несет ракету навстречу мишени. В небе — красивый витиеватый узор из нитей белого дыма…

Незаметная и неслышная с земли ракета-мишень не смогла скрыться от радаров радиолокационных станций. Еще до появления «Пищали-Б» в контролируемой огневой зоне информация о цели уже была передана на командные пункты зенитных ракетных подразделений. Неминуемая гибель мишени была предрешена еще до пусков ракет ЗРК С‑300ПС…

Далеко в небе появилось серое облачко — и спустя мгновение пропало. Нет, это не природное явление: «Пищаль-Б» приказала долго жить…

И курсанты факультета ПВО успешно выполнили важнейшую для них учебно-боевую задачу. Они с достоинством прошли испытание Ашулуком и могут теперь с гордостью называть себя зенитчиками.

* * *

Наступает черед СОУ ЗРК «Бук».

На СОУ уже установлены боевые ракеты, они ожидают рандеву с ракетой-мишенью «Пищаль-Б».

Рядом с установкой никого нет — расчет уже занял место внутри машины. Заработали радары. Внутри «Бука» кипит боевая работа.

С момента запуска мишени прошло всего несколько десятков секунд. Курсанты максимально сконцентрированны и сосредоточенны.

Командный пункт зенитного ракетного дивизиона 120‑й зенитной ракетной бригады дает добро на уничтожение захваченной цели.

Пуск!.. Огненные стрелы вонзаются в небо. От этого зрелища по коже мурашки… Красота и сила, мощь — вот слова, которые, думается, как нельзя лучше подходят для описания этого момента. И все равно их не хватает!

Серое облачко где-то далеко от позиций ознаменовало успешное поражение ракеты условного противника.

— Цель уничтожена! — звучит доклад.

Радости курсантов нет предела. Они уверенно справились со всеми поставленными задачами, четко отработали по воздушным целям, получили бесценный опыт. Этот день надолго останется в их памяти…

— В своих подчиненных я не сомневался. Ни на секунду! — произносит начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии полковник Максим Журавлёв. — Мы долго к этому шли, проделали огромную работу — и наградой стала успешная боевая стрельба!

* * *

Сразу по окончании стрельбы курсанты факультета ПВО отправились на военный аэродром — пора лететь домой. С собой они увозят полигонный опыт, который непременно пригодится им в будущем, когда на погонах вместо букв «К» будут сиять лейтенантские звезды.

На аэродроме начальника факультета полковника Максима Журавлёва и подчиненных ему курсантов поздравил с успешным выполнением учебно-боевых задач заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

— Вы все молодцы, командиры могут гордиться вами, товарищи курсанты! — произнес он. — Выполнили поставленные задачи, уничтожили все ракеты-мишени. За вами — будущее войск противовоздушной обороны! Уверен, что вы еще не раз проявите себя!

Самолет растворился в облаках. Всего через несколько часов Беларусь встретит своих армейцев‑героев, доказавших на далеком полигоне Ашулук, что они достойны в ближайшем будущем защищать воздушные рубежи Родины.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица

Ашулук — Минск