500‑летие белорусского книгопечатания

Так называется книга Евгения Немировского, посвященная гуманисту и просветителю Франциску Скорине. Автор — профессор Евгений Львович Немировский — является выдающимся представителем скориноведов, его перу принадлежат многочисленные труды по истории книгопечатания. Более 50 лет он занимается изучением наследия Скорины. Документальная повесть была издана в издательстве «Беларусь» в Минске в далеком 1990 году. Состоящая из двух частей, книга увлекательно рассказывает о том, как ученые и книголюбы искали и находили издания Франциска Скорины.

Евгений Немировский приходит к выводу, что издания белорусского первопечатника были сравнительно широко распространены в XVII веке. Книги в старину стоили дорого, сделку купли и передачи совершали при свидетелях. Обстоятельства покупки или передачи фиксировали на страницах самой книги — на пустых листах или на полях. Книги Скорины были в личных библиотеках богатых магнатов.

В середине XVIII столетия издания белорусского просветителя потеряли былую функциональность и перешли в новое качество — стали памятниками культуры. Их пришлось открывать заново. Впервые в научной литературе книги Скорины (лишь пять из них) были описаны в 1776 году. Дальнейшие поиски составили без малого столетие. Практически все сохранившиеся экземпляры скорининских изданий тщательно изучены.

Во второй части книги Евгения Немировского «По следам Франциска Скорины» идет речь об архивных документах, сделавших жизнь великого гуманиста и просветителя близкой и понятной нам. Автор рассказывает об исследователях, изучавших его деятельность. Большой интерес представляет монография «Доктор Франциск Скорина» Петра Владимирова.

Сегодня в Беларуси есть десять книг Библии Скорины в шести переплетах, изданных в 1517–1519 годах в Праге, которые хранятся в Национальной библиотеке. Кроме того, в начале этого года корпоративную коллекцию «Белгазпромбанка» пополнила «Малая подорожная книжка», напечатанная Скориной в Вильно в 1522 году.

Сегодня Франциск Скорина — символ неисчерпаемого творческого потенциала белорусского народа, своими изданиями он приобщил его и восточных славян к книгопечатанию — одному из величайших достижений человеческой мысли.

Виктор Павлов