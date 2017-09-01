Поддержание дисциплины и правопорядка в ходе подготовки к совместному стратегическому учению «Запад‑2017»

В настоящее время проводится сосредоточение сил и средств, участвующих в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», на участках практических действий.

Главной целью действий личного состава военных комендатур Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащих военной полиции и ВАИ Вооруженных сил Российской Федерации является обеспечение вышеуказанных мероприятий. Для этого выполняются задачи по поддержанию дисциплины и правопорядка на станциях выгрузки (погрузки) войск (сил), а также в районах их практических действий, обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств, принадлежащих вооруженным силам Республики Беларусь и Российской Федерации.

Результаты совместной деятельности специальных воинских подразделений, предназначенных для осуществления функций по обеспечению законности, правопорядка и дисциплины в войсках двух союзных государств, свидетельствуют о полной совместимости и высокой эффективности их действий.

Соб. инф.