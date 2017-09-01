Полёт мечты

Находиться у истоков красивой традиции — редкая честь. Свидетелями события такого рода, происходившего в воинской части 06752, посчастливилось стать на днях и нам с фотокорреспондентом. Здесь представители военного факультета в Белорусской государственной академии авиации впервые провели ритуал посвящения в курсанты. Сильной долей мероприятия, как в музыке, для первокурсников стал полет на вертолете Ми‑8, пилотируемом заместителем командира авиабазы полковником Юрием Рогачёвым.

Уверена, это волнующее событие, которое могло произойти с ребятами в лучшем случае во время последующей не в таком скором времени практики, курсанты военного факультета не забудут никогда. Еще бы! Как выяснилось, только трети из них довелось путешествовать на самолете гражданской авиации. А тут полет на настоящей боевой технике, управляемой военным летчиком-асом!

И неправда, что ребята не волновались перед погружением в синеву «пятого океана» на военном вертолете! Впервые в жизни первокурсники получили уникальную для их статуса возможность на деле ощутить мощь, надежность, маневренность такой габаритной и в то же время изящной винтокрылой машины — качества, ответственность за которые через четыре года будет возложена и на них, дипломированных военных инженеров.

— Выбор профессии, связанной с авиационной техникой и беспилотными летательными аппаратами, — это романтические настроения, зов неба, — отметил проректор по государственной авиации — начальник военного факультета в БГАА полковник Андрей Говин. — Вот мы и решили поддержать в наших первокурсниках этот порыв. Пусть с первых дней учебы не только увидят, но и прочувствуют, какую красивую и важную профессию они выбрали!..

Курсантов разделили на две группы. И вот уже те из них, кто попал в первую, вместе с полковником Андреем Говиным спешат к Ми‑8. Лопасти несущего винта вертолета гонят по аэродрому ветер, расчесывающий зеленую траву со скромными вкраплениями пестрых полевых цветов. Но ребятам сейчас не до пасторальных пейзажей — как магнит притягивает их взгляды боевая машина, которая через пару мгновений уверенно и легко поднимется с ними в воздух.

Борт ровно уходит вверх, набирая нужную высоту. В лицах курсантов отражается целая гамма тщетно скрываемых эмоций: от легкой тени страха, напряжения, скованности до немного растерянной улыбки. Это в первые минуты. Пообвыкнув, они с любопытством разглядывают внутреннее устройство корпуса Ми‑8, вслушиваются в гул двигателей, едва заметно для них, неискушенных, меняющих тональность…

— Впечатлило! — признался после посадки курсант Михаил Марченков. — Совсем не так, как на гражданском самолете, интереснее. И этот вертикальный взлет…

— А на меня произвело сильное впечатление то, как вертолет разворачивался в воздухе, — поделился первокурсник Михаил Водчиц, которому доводилось летать только на гражданском самолете.

— Для меня это был вообще первый полет в жизни, — подключился к беседе Владислав Степуль и понимающе переглянулся с Виталием Ващенко, для которого нынешний полет тоже в новинку. — Было ли страшно? Нет, конечно. Такой драйв — высота, скорость, виражи…

Молчалив и спокоен курсант Сергей Каверин: многое из того, что его товарищи сегодня впервые узнали и почувствовали, ему давно знакомо. Он — сын авиационного техника старшего прапорщика запаса Бориса Каверина, служившего в 181‑й боевой вертолетной базе…

Первокурсники воодушевлены, глаза горят — военнослужащие в/ч 06752 демонстрируют им военную авиатехнику — Ил‑76МД, Ми‑8МТВ-5, Ми‑24, рассказывают о ТТХ, отвечают на вопросы будущих коллег. Примечательно, что у каждого образца курсантов встречают выпускники военного факультета в БГАА (или МГВАК): в части они составляют около 60 % инженерно-технического состава.

Экскурсия продолжилась посещением музея-самолета Ан‑26.

Ритуал посвящения в курсанты завершился построением у аллеи Героев. В торжественной обстановке полковник Андрей Говин пожелал своим воспитанникам стать достойными преемниками воинов‑героев и вручил будущим военным авиаинженерам нарукавные знаки принадлежности к военному факультету…

— Ритуал посвящения в курсанты непосредственно в авиационной части с практическими вылетами — дело новое, которое получило старт благодаря бесценной помощи военнослужащих в/ч 06752. Это мероприятие, усовершенствовав, мы хотим сделать традиционным, — поделился заместитель проректора по государственной авиации — начальник военного факультета в БГАА полковник Анатолий Ермалович.

Это значит, что полет мечты продолжается.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица