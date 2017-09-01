Рубежи мужества

Первый период Великой Отечественной войны стал невероятно сложным для страны и советского народа. Предстояло сделать практически невозможное — остановить моторизованную армаду вермахта. Нередко немецкие танки бойцы в окопах встречали только с винтовкой и парой гранат. Оборонительные позиции назвали рубежами мужества.

начало в номере за 30 августа

Под Витебском против отряда Герчика противник бросил в бой целый пехотный полк. Немцы блокировали базу разведчиков, перекрыли пути отхода. Боевой устав пехоты РККА предписывал окопаться и принять бой. Герчик, опытный разведчик, приказал пробиваться из котла мелкими группами в разных направлениях. Немцы такого маневра не ожидали. В результате группы практически без потерь просочились сквозь цепь немецких войск. Более того, сами совершили нападение на полевой штаб, уничтожили радиостанцию, захватили секретные таблицы позывных. Это был ценный трофей. По ним главное разведывательное управление Генерального штаба вскрыло численный состав всего левого крыла группы армий «Центр». По количеству успешных операций выпускники в/ч 9903 значительно превосходили элиту абвера — офицеров спецшколы «Бранденбург‑800».

— Канарис был вынужден признать: начальник советского ГРУ генерал Панфилов его переиграл, — отметил военный историк Сергей Томин. — Речь уже шла не о конкретной операции, а обо всей системе войсковой разведки. К концу 1941 года абвер практически не владел информацией о тыловых районах советских войск восточнее столицы СССР. Советская разведка, наоборот, пронизывала немецкую оборону на глубину в несколько сотен километров. К началу битвы за Москву в Генштабе знали практически обо всех передвижениях противника, переброске резервов, дислокации войск.

Войсковая разведка накопила боевой опыт. Совершенствовалась тактика. Разведчики вели наблюдение за передним краем, брали языков, совершали рейды по тылам противника. В одном из них под Калинином разведчик Леонид Гайдай (в будущем — режиссер) был обнаружен, но забросал гранатами штаб немецкого пехотного батальона и сумел уйти.

Данные о противнике поступали практически со всей линии соприкосновения и оперативно наносились на карту. Дальнейшее развитие — увеличение глубины разведки. РДГ становятся основой формирования многих партизанских отрядов. В это время остро встала проблема обеспечения войск компактными радиостанциями. Неожиданно Сталин принимает в этом вопросе самое деятельное участие. На основе довоенных разработок был срочно налажен выпуск радиостанции «Север».

— Новые радиостанции идеально подходили для разведывательно-диверсионных групп. Они были компактными, достаточно мощными и экономно расходовали питание, — вспоминал связист Витольд Шпаковский. — Одного комплекта батарей хватало на несколько недель. Но особенно разведчики любили «Северок» за его надежность. С ним прыгали с парашютом, совершали пешие марши, везли на лошадях. Немецкие трофейные радиостанции выходили из строя из-за тряски. «Северок» всегда работал и исправно передавал разведданные на Большую землю.

7. Тактика генерала Доватора

Именно «Северок» использует генерал-майор Лев Доватор во время знаменитого кавалерийского рейда по немецким тылам.

Конные разъезды применялись еще в годы Первой мировой войны. Разведгруппы на лошадях успешно добывали информацию о противнике. Оперативно доставляли их в штаб. Скорость была главным преимуществом этого вида разведки. Теперь, когда кавалеристы имели портативные радиостанции, их главным преимуществом стала мобильность. По пересеченной местности всадники могли проскакать более ста километров в сутки, вскрыть тыловой район обороны армейского корпуса. Доватор объединил два вида разведки: наблюдение и разведку боем. Новую тактику назвали рейдом по тылам противника. Добытые сведения способствовали занятию выгодного оборонительного рубежа на реке Ламе. Способствовали переходу советских войск в контрнаступление у Истринского водохранилища и Солнечногорска.

Разведывательные рейды впоследствии широко будут использовать партизанские отряды и танковые подразделения.

8. Радиоразведка

Положение под Москвой тяжелое. Под Ленинградом и вовсе катастрофическое. Группа армий «Север» ведет бои на окраине города. Советское командование принимает меры по спасению города. К Ленинграду спешно перебрасывают резервы. Но преимущество в живой силе и технике все еще на стороне противника. Этот вывод командующий 4‑й отдельной армией генерал Кирилл Мерецков сделал по результатам радиоперехвата.

Эту методику командующий в совершенстве освоил еще во время службы начальником штаба Особой Дальневосточной армии. Огромная территория и обширная морская акватория не позволяли проводить разведку только традиционными способами. Мерецков активно использует радио. Связисты настраивались на частоту неприятеля, прослушивали эфир. Таким способом удалось обезвредить несколько групп японских диверсантов. Они сильно удивились, как их смогли обнаружить в дикой тайге вдали от населенных пунктов. Радисты Мерецкова услышали координаты высадки.

Опыт радиоразведки пригодился Мерецкову в сражении под Ленинградом. С ее помощью командующий вскрыл слабые места в немецкой обороне, грамотно спланировал контрудар. В результате Тихвинской наступательной операции в ноябре 1941 года советские войска сорвали планы противника по штурму города, отбросили немецкие части на Запад, восстановив транспортное сообщение на стратегической железнодорожной ветке Тихвин — Волхов.

— Этот опыт немедленно приняли на вооружение. По распоряжению Государственного комитета обороны промышленность начала разработки особых станций радиоразведки. Опытные образцы проходят испытания на передовой в битве за Москву. Формируются подразделения радиоразведки. С этого времени перехваты становятся важнейшим источником информации, — рассказал Сергей Томин. — Для немцев это стало настоящей проблемой. Моторизованные подразделения вермахта не могли долго хранить радиомолчание. По радио они получали маршруты движения, координаты точек заправки и загрузки боеприпасов. В этих местах их уничтожала советская артиллерия и бомбардировщики.

Из-за станций радиоразведки противник нес настолько ощутимый ущерб, что немцы включили их в список целей, подлежащих немедленному уничтожению. Канарис пообещал вручать железные кресты только за одно обнаружение станций. На снабжение групп абвера поступили мобильные пеленгаторы. Приборы могли обнаружить источник излучения на большом расстоянии.

Невероятно, но этот факт только порадовал советских разведчиков. Командир разведроты Берендеев использовал пеленгаторы противника для ловли «на живца»: вокруг работающей станции устраивали засаду, а когда немцы приближались, атаковали их, захватывая офицеров и радистов.

9. Фатальная ошибка абвера

Войсковая и глубинная разведка, аэрофотосъемка, радиоразведка — все работало на защиту столицы СССР. К началу декабря 1941 года советское командование получало полную информацию о противнике. Немцы же, чем ближе подходили к Москве, тем больше оказывались дезориентированы и уже не обладали полнотой данных о силах и средствах Красной Армии. О масштабном контрнаступлении советских войск Канарис узнал, когда советские солдаты ворвались в немецкие траншеи. Абвер попросту прошляпил контрнаступление под Москвой.

Оправдываясь перед Гитлером, Канарис назвал это нелепой случайностью. И только начальник ГРУ Панфилов знал, что это результат масштабной операции по дезинформации противника. Десятки радиостанций выдавали в эфир неверные данные, на переднем крае строили ложные позиции, в тылу специальные части имитировали масштабную перегруппировку войск. В итоге немецкая разведка доложила в Генеральный штаб, что Красная Армия не планирует наступления зимой 1941. Это была фатальная ошибка абвера. 4 декабря после мощной артиллерийской подготовки Красная Армия перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 150 километров от Москвы.

Юрий Андреев

Окончание следует