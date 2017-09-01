Территориальная оборона: в ногу со временем

Сегодня отмечается годовой праздник управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Именно в этот день в 2011 году было сформировано данное структурное подразделение. Накануне праздника наш корреспондент встретился с его начальником — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майором Сергеем Дудко и узнал, какое развитие и совершенствование получила территориальная оборона в нашей стране за последние годы.

— Сергей Григорьевич, расскажите о сегодняшней роли территориальной обороны в системе общегосударственных мероприятий по обеспечению обороноспособности нашего государства.

— В Республике Беларусь создана система обеспечения военной безопасности, способная адекватно реагировать на современные риски, вызовы и угрозы, в полном объеме решая задачи по обороне государства. Территориальная оборона — одна из важнейших ее составляющих, которая предназначена для поддержания стабильной социально-политической обстановки в областях и административных районах.

В современных условиях территориальная оборона является эффективным способом повышения возможностей страны по отражению вооруженной агрессии, демонстрации готовности всех слоев населения встать на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, что делает ее незаменимым направлением в обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь.

— С одной стороны, шесть лет для управления территориальной обороны — возраст небольшой, но работа за это время проделана огромная. Расскажите, как все начиналось и что сделано за эти годы.

— Основу управления составил офицерский состав командования и Главного штаба Сухопутных войск, имеющий практический опыт организации территориальной обороны. Возглавил созданное тогда подразделение генерал-майор Игорь Матрашило.

В период с 2011 по 2012 год управлением территориальной обороны были разработаны новые организационно-штатные структуры воинских частей территориальных войск, проведено наращивание их боевых возможностей.

С 2012 года на базе отделений по подготовке территориальных войск механизированных бригад проводится активная подготовка воинских частей территориальных войск, предназначенных для выполнения отдельных боевых задач. С 2013 года вышеуказанные отделения перешли на целенаправленную подготовку военнообязанных по военно-учетным специальностям, что позволяет повысить качество укомплектованности территориальных ­войск и обеспечить их готовность к выполнению задач по предназначению.

С 2016 года организованы сборы по вопросам военной безопасности и обороны государства с председателями областных (Минского городского) исполнительных комитетов, в ходе них проводятся занятия различной направленности, определяются задачи по дальнейшему совершенствованию системы территориальной обороны.

Знаковым событием для системы территориальной обороны явилось проведение в 2016 году полномасштабного командно-штабного учения с силами территориальной обороны Гродненской области, в ходе которого на практике были развернуты все элементы системы территориальной обороны, отработан в полном объеме комплекс задач по стабилизации обстановки в условиях активного воздействия деструктивных сил, незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных сил противника.

В нынешнем году завершился очередной среднесрочный этап строительства территориальной обороны Республики Беларусь, в ходе которого произошли значительные изменения в системе организации руководства территориальной обороной.

— Учитывая современные подходы к ведению вооруженной борьбы, какие задачи возлагаются на ваше управление сейчас?

— Основными задачами нашего структурного подразделения в настоящее время являются нормотворческая деятельность в области территориальной обороны, планирование мероприятий по ее развитию, подготовки должностных лиц органов управления территориальной обороны, воинских частей территориальных войск к выполнению задач­ по предназначению, применения сил территориальной обороны, руководство подготовкой системы управления территориальной обороной, контроль за состоянием мобилизационной готовности территориальных войск, созданием, накоплением и содержанием запасов материальных средств, координация деятельности органов государственного и военного управления, местных исполнительных и распорядительных органов и иных государственных организаций по подготовке к выполнению задач территориальной обороны.

— Вопросы совершенствования территориальной обороны зависят не только от военного ведомства, но и от местных органов власти. Как на сегодняшний день налажена работа в этом направлении, построено взаимодействие?

— В общей системе национальной безопасности Республики Беларусь важнейшую роль играют местные исполнительные и распорядительные органы. Безусловно, неотъемлемой отличительной чертой повседневной деятельности управления является совместная работа с местными органами управления, которые непосредственно руководят вопросами подготовки территориальной обороны в административно-территориальных единицах.

В настоящее время нами достигнуто единое понимание в вопросах развития и совершенствования территориальной обороны. В ходе совместной работы положительно решаются проблемные вопросы, вскрытые в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными органами проводится работа по совершенствованию системы обеспечения территориальной обороны. Сегодня исполнительные комитеты приступили к обеспечению территориальных войск современными средствами управления и индивидуальной бронезащиты. Также проводится активная работа по развитию базы формирования территориальных войск, системы подготовки должностных лиц органов управления территориальной обороны и подчиненных воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению.

— Насколько четко налажено непосредственное взаимодействие сил территориальной обороны с Вооруженными Силами?

— Управлением территориальной обороны совместно с главным оперативным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил и оперативными командованиями проводится активная работа по привлечению органов управления территориальной обороны к мероприятиям оперативной и боевой подготовки, проводимых под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, соответствующих командующих и командиров механизированных бригад.

В течение 2017 года органы управления территориальной обороны уже приняли участие в более чем пятнадцати различных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Основными из них явились двусторонняя командно-штабная игра с оперативными командованиями, совместная штабная тренировка объединенного командования РГВ (С), проводимая под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, а также различные штабные тренировки с управлениями оперативных командований, командования ССО и штабами механизированных бригад. В данных мероприятиях принимали активное участие представители других силовых ведомств, а также должностные лица из состава местных Советов обороны, в ходе них детально прорабатывались вопросы планирования совместного выполнения задач, организация взаимодействия с органами управления и силами территориальной обороны.

— В каких основных мероприятиях принимали и будут принимать участие органы управления территориальной обороны?

— В текущем году органы управления территориальной обороны приняли участие в более чем 80 различных мероприятиях. Наиболее значимыми из них явились сбор по вопросам военной безопасности и обороны государства с председателями областных (Минского городского) исполнительных комитетов, показное командно-штабное учение с силами территориальной обороны Смолевичского района, проведенное в ходе сбора с губернаторами в период с 13 по 15 февраля, военный парад, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь.

Основное мероприятие оперативной подготовки Вооруженных Сил в 2017 году — это, безусловно, предстоящее совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». В настоящее время в управлении территориальной обороны практически завершена подготовка к участию в данном важном мероприятии.

— Накануне годового праздника вашего управления кого из подчиненных вы можете отметить в лучшую сторону?

— Хотелось бы отметить таких офицеров, как полковники Андрей Пасеко, Юрий Шубич, Константин Савицкий, подполковники Сергей Гордеенко, Андрей Литвин.

В завершение отмечу: на сегодняшний день управление территориальной обороны в полном объеме решает стоящие перед ним задачи, вносит существенный вклад в развитие обороноспособности Республики ­Беларусь.

Беседовал подполковник Александр Политаев, «Ваяр»