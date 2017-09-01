Водитель-виртуоз

…УАЗ «Патриот» не едет — летит к одной из позиций. Пески Ашулука серьезно затрудняют движение, и водителю приходится проявлять все свое мастерство, чтобы не засесть в них намертво.

— Успеем? — спрашивает заместитель командующего ВВС и войск ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

— Так точно, товарищ генерал, успеем! — уверенно отвечает водитель автомобильной роты 483‑го отдельного батальона охраны и обслуживания (командования ВВС и ­войск ПВО) младший сержант ­Евгений ­Петухов.

Вот он ускорился, вот придержал машину, чуть повернул, объехал колдобину… Вжавшись в сиденье, наблюдаю за тем, как Женя ловко управляется с уазиком. Для пассажира на переднем сиденье генерал-майора Игоря Голуба все это, видимо, привычно. Он в этот момент рассматривает скучно-однообразный пейзаж за стеклом и размышляет о своем.

Минут через десять мы были на позиции. Игорь Владимирович поблагодарил подчиненного и поспешно вышел из машины.

Я остался на сиденье и решил пообщаться с водителем. Женя был не против. Признаться, «командирские» водители всегда напоминали мне главного героя из фильма Люка Бессона «Такси». Уверен, что многим знаком этот французский фильм, где главный герой — водитель парижского такси — часто попадает в различные передряги, и лишь благодаря мастерскому вождению ему удается все эти проблемы решить. Так и здесь: бывая в командировках в самых разных воинских частях, все больше убеждаюсь, что эти люди — настоящие виртуозы.

Услышав мое сравнение, Женя улыбнулся. Он, конечно же, знает этот фильм, и мои слова для него — лучший комплимент.

— Да ладно вам, служба у меня такая. Конечно, бывают экстремальные ситуации, когда каждая секунда на счету… Тогда нужно постараться. А сейчас все было под контролем. Обычно я стараюсь ехать не спеша.

— Женя, а чем ты занимался до службы в армии? — спрашиваю я, ожидая услышать что-то вроде «работал водителем»…

— Был логистом-экономистом, — своим ответом парень слегка озадачил. — Родился в Витебске, но всегда хотел переехать жить в столицу. Поступил в МИТСО, там отучился на логиста-экономиста. Некоторое время поработал, а вскоре пришла повестка из военкомата.

— Ты уже служишь больше полугода. Как тебе служба в армии?

— Конечно, поначалу было сложно и непривычно. Считаю, что это нормально. Ведь из условий спокойной, размеренной жизни попадаешь совсем в другие. До сих пор непривычно вставать в шесть утра (смеется).

— А где ты научился так водить?

— Это сложно объяснить. Я чувствую машину, и, наверное, она меня тоже. Все получается само собой. Конечно, нужно быть очень внимательным: здесь полигон — и дороги соответствующие.

— Какие планы на будущее?

— Отслужу достойно, а затем — в ноябре — отправлюсь домой. А вообще, хочется устроиться на хорошо оплачиваемую работу, попутешествовать, а после можно и семью завести…

— Поехали, мы спешим! — прерывает нашу беседу генерал-майор Игорь ­Голуб, вернувшийся с командного пункта.

…Через минуту уазик исчез за горизонтом, оставив после себя шлейф пыли. Приятно было поговорить с этим молодым человеком. Уверен: все у него в жизни получится.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото Дениса Малышица

Ашулук — Минск