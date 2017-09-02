Концертные мероприятия государственного учреждения
«Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь»
на сентябрь 2017 года
|Дата
проведения
|Наименование мероприятий
|2 сентября
|концерт, посвященный 75-летию со дня образования 28-й общевойсковой армии,
г. Гродно, Гродненский областной драматический театр
|5 сентября
|концерт для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
|8 сентября
|концерт, посвященный Дню танкистов,
г. Минск, клуб «Ракетчик» учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»
|с 10 по 13 сентября
|концерты для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
|12 сентября
|концерт в честь 75-летия со дня образования 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады,
н. п. Заслоново, клуб
|с 16 по 19 сентября
|концерты для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
|20 сентября
|гала-концерт для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
|23 сентября
|концерт, посвященный 65-летию в/ч 30151
|27 сентября
|концерт, посвященный 25-летию общественного объединения «Белорусский союз офицеров»,
г. Минск, театральный зал государственного учреждения «Драматический театр белорусской армии»
|29 сентября
|концерт, посвященный Дню мотострелков,
г. Минск, театральный зал государственного культурно-досугового учреждения «Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь»