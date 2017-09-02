Концертные мероприятия государственного учреждения «Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь» на сентябрь 2017 года

 в Объявления / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 164

Концертные мероприятия государственного учреждения

«Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил Республики Беларусь»

на сентябрь 2017 года

 

Дата

проведения

 Наименование мероприятий
2 сентября концерт, посвященный 75-летию со дня образования 28-й общевойсковой армии,

г. Гродно, Гродненский областной драматический театр
5 сентября концерт для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
8 сентября концерт, посвященный Дню танкистов,

г. Минск, клуб «Ракетчик» учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»
с 10 по 13 сентября концерты для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
12 сентября концерт в честь 75-летия со дня образования 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады,

н. п. Заслоново, клуб
с 16 по 19 сентября концерты для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
20 сентября гала-концерт для участников совместного стратегического учения «Запад-2017»
23 сентября концерт, посвященный 65-летию в/ч 30151
27 сентября концерт, посвященный 25-летию общественного объединения «Белорусский союз офицеров»,

г. Минск, театральный зал государственного учреждения «Драматический театр белорусской армии»
29 сентября концерт, посвященный Дню мотострелков,

г. Минск, театральный зал государственного культурно-досугового учреждения «Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь»

 

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