«Мы никогда не забудем эти минуты!»

На полигоне Российской Федерации Ашулук завершился третий этап тактического учения с боевой стрельбой подразделений зенитных ракетных войск Республики Беларусь. Боевые расчеты 1‑го зенитного ракетного полка, 120‑й зенитной ракетной бригады и в/ч 30151 успешно выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению ракет-мишеней «Пищаль-Б», «Армавир» и «Бекас» из самоходных огневых установок зенитных ракетных комплексов «Бук», С‑300П и С‑300ПС.

«Скорее бы стрельба!» — слышу нетерпеливые возгласы солдат неподалеку от командного пункта зенитного ракетного дивизиона. Не только один я жду момента, когда пятиметровый «столб» покинет свою уютную обитель и устремится на свидание с мишенью.

Тем временем на стартовых позициях пока тишина. Не видно ни одного военнослужащего. Лишь слышно, как шнур флагштока с Государственным флагом Республики Беларусь со звоном ударяется от порывов ветра о металлический столб. «Что-то подозрительно тихо здесь», — успеваю подумать перед тем, как воздух разрывает шум. Две маленькие точки в небе на огромной скорости движутся к позициям ЗРК — и, не долетая, стремительно меняют свое направление.

Это красавцы истребители: я любуюсь сверхзвуковыми «пташками» наших коллег-соседей. Они, кстати, пошли навстречу, сделав небольшой подыгрыш с участием боевой авиации.

А там, внутри боевых машин ЗРК, расчеты уже предупреждены об этих самолетах — сработали военнослужащие радиотехнических войск, которые неустанно ведут радиолокационную разведку. И это хорошая, очень полезная для зенитчиков тренировка по захвату и автоматическому сопровождению целей перед самой стрельбой.

Пилоты еще несколько раз продемонстрировали свое мастерство, а затем скрылись с этой воздушной сцены, уступив место ракетам-мишеням и ракетам-«убийцам». Вот-вот начнется стрельба…

* * *

Первой небо пронзила «буковская стрела» 120 зрбр. Барановичские зенитчики сумели захватить ракету-мишень и поразили ее раньше остальных боевых расчетов. Затем последовал пуск ракеты ЗРК С‑300ПС.

Военнослужащие в/ч 30151 успешно обнаружили, захватили и сопроводили цель до самого конца ее полета… Вскоре в небесной глади появилось серое облачко. Секунды спустя доносится приглушенный хлопок взрыва — цель поражена.

Но и это далеко не все!.. Еще одна ракета «Бука» устремляется навстречу «Пищали-Б».

Пуск: сейчас показывают мастер-класс по уничтожению ракеты-мишени «Бекас» военно­служащие 1 зрп. Кажется, ракета зависла над транспортно-пусковым контейнером на мгновение дольше, чем полагается…

Спустя секунды проходит доклад: цель поражена.

…Последняя ракета поразила цель — стрельба окончена. Это событие надолго останется в памяти тех, кто принимал участие в тактическом учении с боевой стрельбой в Ашулуке. Зенитчики охотно делились впечатлениями. В их числе не поскупился на эмоции начальник расчета ЗРК С‑300ПС в/ч 30151 старший лейтенант Максим Худоев:

— Это непередаваемо! Внутри боевой машины атмосфера была накалена до предела… Я никогда не забуду эти минуты!

Командиры воинских частей тепло поздравили своих подчиненных. А еще каждый, кто принимал участие в боевой стрельбе, оставил автограф на одном из кусков полиуретановой крышки транспортно-пускового контейнера ЗРК: это добрая традиция «трехсотчиков».

* * *

Уже по прибытии зенитчиков в лагерь их в торжественной обстановке поздравил и наградил ценными подарками командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

— Вот и завершился третий этап тактического учения с боевой стрельбой, и завершился он успешно, — подытожил он. — Каждый из вас внес большой вклад в общее дело, в общий успех. Вы не ударили лицом в грязь, доказали, что в зенитных ракетных войсках служат настоящие мастера своего дела. Белорусский народ гордится вами.

Начинается заключительный, четвертый этап — передислокация соединений и воинских частей зенитных ракетных

войск. Марш будет осуществлен как железнодорожным, так и воздушным транспортом. Примечательно, что в лагере остаются военнослужащие 1 зрп, которые в ближайшее время примут участие в учении войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017».

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр»,

фото Дениса Малышица

Ашулук — Минск