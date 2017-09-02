«На вас возложены огромные надежды!»

В День знаний в Центральном Доме офицеров прошел Республиканский урок мужества Ежегодно военнослужащие Вооруженных Сил.

Республики Беларусь во взаимодействии с представителями Министерства образования нашей страны традиционно принимает участие в проведении уроков мужества с учащимися учебных заведений. В этом учебном году перечень проводимых мероприятий гражданско-патриотической направленности существенно расширен в связи с предстоящим знаковым событием — 100‑летием Вооруженных Сил Беларуси. Одно из них — Республиканский урок мужества

«Отечеству служим» — прошло 1 сентября в нашем ЦДО.

В нем приняли участие первый заместитель начальника главного управления — начальник управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Леонид Касинский, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Надежда Великая, а также учащиеся профильных классов, победители и призеры военно-патриотических конкурсов, члены мемориального отряда Поста № 1 города Минска и их учителя и воспитатели. К слову, вчера в зале библиотеки ЦДО было немало представителей военных династий, чьи отцы и деды в разное время служили или до сих пор служат в Вооруженных Силах.

Полковник Леонид Касинский рассказал мальчишкам и девчонкам — а их было более 80 человек — о состоянии наших Вооруженных Сил, перспективах их развития. И напомнил о главной задаче каждого сидящего в этом зале:

— У нас сегодня есть такие ценности, как мир, спокойствие и безопасность наших граждан. Но нам все это далось непросто, и сегодня ежедневно нужно эти ценности отстаивать, за них нужно бороться! Причем делать это каждый должен на своем месте — в поле на комбайне, на заводе у станка или за партой в школе. На вас — современную молодежь — возложены огромные надежды по поддержанию национальной безопасности Беларуси в будущем.

В своем выступлении Леонид Викторович также рассказал школьникам и кадетам об истории образования наших Вооруженных Сил. Говоря о современном этапе развития и строительства белорусской армии, он на конкретных, понятных школьникам примерах довел до подростков информацию о модернизации техники и создании новейших образцов вооружения на отечественных предприятиях ВПК. В выступлении офицер не обошел стороной и вопросы, касающиеся поступления в высшие военные учебные заведения и на военные факультеты в гражданских вузах, — рассказал молодежи об основных специальностях, ответил на вопросы подростков о выборе дальнейшей профессии и порядке прохождения военной службы.

Затем вниманию школьников был представлен фильм, посвященный современной белорусской армии.

В завершение мероприятия Надежда Великая поблагодарила Министерство обороны и лично полковника Леонида Касинского за проведенный урок мужества. Она заметила также, что сама является мамой офицера и не понаслышке знает цену армейскому хлебу.

— Я самая счастливая мама — у меня есть сын, и он офицер! Я заметила: надев погоны, он существенно возмужал, — отметила Надежда Михайловна. — Вижу, что и вы — нынешняя молодежь — меняетесь на глазах: мужаете, становитесь настоящими защитниками Отечества, готовыми в любой момент встать на защиту Родины и своих близких. И я вами горжусь!

Добавим, что уроки мужества — далеко не единственные мероприятия, которые проводятся в рамках сотрудничества военного ведомства и Министерства образования. Так, представители воинских частей, соединений, военных учебных заведений и военных факультетов в гражданских вузах на протяжении всего учебного года посещают школы и ссузы и рассказывают учащимся о Вооруженных Силах нашей страны, проводят на базе воинских частей ознакомление с образцами вооружения и военной техники, а также совместно с Мин­образования — военно-спортивные игры «Бастионы мужества», «Зарница», «Орленок». Кроме того, приказом министра обороны все соединения, воинские части, военные учебные заведения и организации Вооруженных Сил закреплены за учреждениями образования в целях гражданско-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах. Также в тесном взаимодействии с Министерством образования ведется активная работа по совершенствованию преподавания предмета «Допризывная и медицинская подготовка», организуются спортивно-патриотические лагеря.

Александр Сафин, фото автора