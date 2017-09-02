Новые назначения

По сообщению пресс-службы главы государства, генерал-майор Игорь Голуб освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил и назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Соответствующий Указ № 315 Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 31 августа.

Указом № 316 глава государства освободил генерал-майора Андрея Гурцевича от должности начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителя начальника Военной академии и назначил его заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.