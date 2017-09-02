«Спасская башня» собирает друзей

В Москве продолжается юбилейный Х Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня — 2017». Десять лет подряд в российской столице проходит яркое неповторимое шоу лучших военных музыкальных коллективов мира, которое стало одним из самых авторитетных Military Tattoo планеты: именно так называют военно-музыкальные фестивали в мире.

Гремят басами военные оркестры, поражая зрителей разнообразием своих музыкальных пристрастий, удивляя их неожиданными аранжировками и ритмами. Блестят на солнце и в свете вечерних софитов начищенные медные трубы. Шумит и переливается этническими красками яркий калейдоскоп национальных культур. Бравурные марши, знакомые многим песни, музыкальные баллады, обрамленные в театральные действа, световые инсталляции и фейерверки… Здесь Музыка правит бал!

Нынешний праздник военных оркестров стартовал в российской столице 26 августа. Участники фестиваля традиционно возложили в этот день цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Уже на протяжении девяти вечеров на Красной площади проходят яркие музыкальные шоу, которые завершатся финальным концертом 3 сентября. География стран-участниц охватывает практически все части света. Зрителей и гостей радуют выступления лучших военно-оркестровых коллективов из Австрии, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Швейцарии и других стран.

Среди участников — Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь и рота почетного караула Минской военной комендатуры. Традиционно выступления наших соотечественников проходят с большим успехом. Национальный колорит, знакомые лирические мелодии, трансформированные в бравые военные марши, синхронные ритмы чеканного шага — все это превращает номера белорусских военных музыкантов в незабываемые мини-спектакли.

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Яркое украшение фестиваля — выступление Мирей Матьё, которую по праву называют талисманом праздника. Вот уже на протяжении девяти лет она дарит свое творчество гостям «Спасской башни». Этот год не стал исключением.

Любимица публики, известнейшая французская певица приехала на открытие фестиваля и четыре дня подряд выходила на Красную площадь, чтобы исполнить свои знаменитые хиты в сопровождении военных оркестров. Прозвучала у стен Кремля и «Вечная любовь». Певица посвятила эту бессмертную песню первому музыкальному руководителю фестиваля народному артисту России генерал-лейтенанту Валерию Халилову, который погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года…

Даже непогода не смогла помешать выступлению Мирей Матьё. Маленькое черное платье. Знакомая тысячам меломанов прическа. Море французского шарма. Пронзительный, узнаваемый голос, который разливается мощной волной над древней брусчаткой главной московской площади, возносится над витиеватыми луковками куполов Покровского собора, более известного как собор Василия Блаженного. Тысячи зажженных огоньков на трибунах. Кажется, еще немного — и от нахлынувших эмоций перехватит дыхание…

— Она, как всегда, прекрасна, — выдыхает в восторге одна из зрительниц. И я уверена: такие же чувства испытали в эти минуты на Красной площади абсолютно все присутствующие.

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Однако не только выступлениями военных оркестров славен этот фестиваль. В ежедневной программе — показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и почетного кавалерийского эскорта Президентского полка. Настоящим открытием этого года стало выступление чилийской конной группы Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor на конном манеже фестиваля.

На московском военном музыкальном торжестве она оказалась впервые. Национальные костюмы — цветные пончо и широкополые черные шляпы, в которых участники конной группы появились перед зрителями, создавали неповторимый южноамериканский колорит. Звуки аутентичной музыки и калейдоскоп танцевальных номеров, на фоне которых кружили и гарцевали всадники, создавали удивительную атмосферу!.. А танцевальная палитра действительно была широка и разнообразна. Чилийские артисты исполнили как национальные, так и ритуальные пляски. Запомнился зрителям и танец папуасов. Однако наиболее ярким стал финальный аккорд этого удивительного шоу. Развевающиеся флаги, всадники, танцоры — все сплелось в невероятный замысловатый узор, в живописное, красочное кружево… Восторг, да и только!

Традиционно выступления участников фестиваля «Спасская башня» проходят при полном аншлаге. Ежедневно только Красную площадь посещает около 300 тысяч человек. Причем добавим: участники этого незабываемого шоу дарят свое искусство москвичам и гостям мегаполиса и на многих других городских концертных площадках российской столицы. К огромному удовольствию зрителей, возрождается одна из наиболее красивых (к сожалению, сегодня подзабытых…) традиций — выступления военных духовых оркестров на вокзалах и в городских парках и скверах, звучат под кронами деревьев согревающие душу мелодии. И кружат рядом с концертными площадками пары поддавшихся обаянию музыки зрителей…

Не менее интересна и детская программа «Спасская башня — детям». Ежедневно юные артисты творчески реализуют разнообразные свои способности в рамках конкурса детских и молодежных духовых оркестров, детских соревнований по верховой езде, смотра детских почетных караулов. Помимо этого, их ждет много интересных мастер-классов.

Лариса Кучерова, «Ваяр»

Москва — Минск

«Спасская башня – 2017» в цифрах

30 ярких коллективов из 14 стран мира

10 оркестров из России

120 волынщиков из стран Евросоюза

50 исполнителей шотландских танцев

Более 20 конных представлений

В конной программе ежедневно участвует

более 40 лошадей и 50 всадников

1.400 участников в сводном оркестре ­фестиваля «Спасская башня» 2017 года