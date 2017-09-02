Светом алых погон вы скрепили священное братство…

Вчера в Минском суворовском военном училище прошла торжественная церемония посвящения первокурсников в суворовцы

По традиции на строевом плацу в присутствии почетных гостей и родителей первокурсникам вручили алые погоны, о которых они мечтали. Юные кадеты дали клятву пронести звание суворовца через всю жизнь и своими делами приумножить честь училища, быть верными Отечеству — Республике Беларусь.

С приветственным словом к суворовцам обратился заместитель министра обороны Республики Беларусь выпускник 22‑го выпуска МСВУ генерал-майор Сергей Потапенко.

…Учиться здесь этим ребятам предстоит пять лет. За это время они получат надежный багаж знаний, обретут отличную физическую форму, познают истинные ценности суворовского и войскового товарищества. Все это пригодится им в будущей жизни.

В этом году на первый курс училища зачислены 68 вчерашних школьников. Для каждого из них нынешний День знаний значит гораздо больше, чем просто праздник. Фактически для новобранцев Минского СВУ начинается новый этап жизни.

…Новоиспеченные суворовцы Степан Чеботарь и Никита Августинович встретились и подружились уже в стенах училища. Здесь им нравится. За неделю успели освоиться с распорядком дня, ознакомились с историей учебного заведения, побывали на первых занятиях.

Примечательно, что многие родители новобранцев по себе знают, что такое Родине служить. Полковник медицинской службы Александр Красёв, начальник медицинского отряда специального назначения 432‑го Главного военного клинического медицинского центра, — выпускник суворовского училища, теперь по его стопам пошел сын Павел.

Александр Викторович доволен его выбором:

— Я окончил суворовское училище в 1994 году. Лично для меня годы учебы здесь стали настоящей школой жизни. Верю, что и у Павла, который мечтает стать офицером, все в будущем сложится хорошо.

Отметим, что в нынешнем году Минское ­суворовское военное училище окончили 55 человек. В подавляющем большинстве они выбрали для себя профессию защитника Родины, поступив в Военную академию Республики Беларусь и на военные факультеты в высших учебных заведениях.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

Наша справка

Уже на протяжении многих лет Минское суворовское военное училище является одним из ведущих учреждений образования страны, главной задачей которого является воспитание патриотов Родины, проникшихся духовными ценностями народа, осознанно и убежденно избравших профессию офицера Вооруженных Сил Республики Беларусь, безусловно следующих главному кадетскому принципу «Жизнь — Родине, честь — никому!».

Выпускники Минского СВУ всегда составляли его гордость, являясь образцом выполнения воинского и гражданского долга. За время своего существования училище дало путевку в жизнь более чем 13 тысячам воспитанников. 338 суворовцев окончили училище с золотой медалью, 446 — с серебряной. Более 60 выпускников стали генералами, более 150 — кандидатами наук, доцентами и профессорами.

Суворовцы всегда служили примером высокой культуры, благородства, долга и чести. Их отличают упорство и настойчивость в овладении знаниями, стремление вырасти сильными и смелыми, чтобы занять достойное место в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.