Актуальные вопросы повестки дня

В Западном оперативном командовании в ходе заседания военного совета были рассмотрены актуальные вопросы подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», проанализированы результаты боевой учебы, определены задачи на дальнейшую подготовку войск.

Военным советом ЗОК дана оценка эффективности работы должностных лиц объединения по поддержанию воинской дисциплины. Как подытожил заместитель командующего войсками по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, в 2016/2017 учебном году повысилась эффективность деятельности Офицерских собраний по обеспечению личной примерности командиров и начальников всех степеней. Как результат, в войсках наблюдается устойчивая тенденция к снижению правонарушений, допущенных личным составом воинских частей.

В ходе заседания военного совета были поставлены задачи по совершенствованию этой работы, а также уточнены вопросы подготовки Западного оперативного командования к празднованию 100‑летия Вооруженных Сил Беларуси.

Важным вопросом повестки дня стало и подведение итогов подготовки зданий, коммунальных сооружений и инженерных сетей к осенне-зимнему периоду. Было отмечено, что войска Западного оперативного командования к зиме готовы.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»