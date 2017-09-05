Наши рэбовцы стали победителями престижного международного состязания.

Не так давно на базе межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации (г. Тамбов) состоялся конкурс подразделений РЭБ по полевой выучке. Уже третий год подряд соревнования носят статус международных — помериться силами с российскими коллегами приглашают белорусских военнослужащих. На этот раз специалисты нашей в/ч 97063 одержали уверенную победу, оставив позади 20 (!) команд-соперниц.

Путь к золоту для расчета станции помех под командованием прапорщика Александра Ячника был непростым. Программа конкурса включала в себя как проверку теоретических и методических знаний, так и выполнение нормативов по основным предметам, включая тактико-специальную, специальную и техническую подготовку, сдачу физподготовки. Дополнительные трудности для белорусских участников состязания были связаны с тем, что все нормативы они выполняли в соответствии с требованиями, предъявляемыми к российским подразделениям. А отличия на сей счет порой были весьма существенными, то же касалось и теории.

— Сложности возникали даже в таком, казалось бы, «базовом» упражнении, как разборка и сборка автомата, — вспоминает прапорщик Александр Ячник. — Модификация «Калашникова», предложенная нам на соревнованиях, отличалась от той, с которой мы тренировались. А перед «зачетной» попыткой у каждого была возможность лишь пару раз попробовать свои силы. Много нюансов оказалось и при сдаче теории… Благо мы смогли сделать хороший задел на других этапах — к примеру, в тактико-специальной и физической подготовке нам не было равных.

Александр участвует в данных состязаниях уже в третий раз — и, по его словам, с каждым годом программа конкурса становится все сложнее, насыщеннее. Но плановых занятий в течение учебного года нашим военнослужащим хватает для того, чтобы добиваться высоких результатов.

— В прошлом году в рамках конкурса впервые появилась так называемая комплексная тактико-специальная задача, — продолжает свой рассказ прапорщик Ячник. — Это наиболее сложный и в то же время интересный этап. Расчет преодолевает на технике (ее, к слову, предоставляет российская сторона) сложный маршрут с многочисленными «остановками». По ходу движения поступают такие вводные, как нападение ДРГ условного противника, «ранения» членов экипажа, задачи по подготовке станции к работе… Таким образом, за двадцать с небольшим минут мы выполняем целый комплекс нормативов по различным дисциплинам. При этом каждый элемент влияет на итоговый результат. Несмотря на то что в состав моего расчета преимущественно входят военно­служащие срочной службы, на фоне российских коллег мы выглядели достойно.

Командир отделения станции помех младший сержант Артём Богданович служит в в/ч 97063 девять месяцев.

— Отбор в воинской части был ничуть не легче, чем сами соревнования, — поделился он в беседе. — Отстаивать честь нашей воинской части, нашей страны хотел каждый. И я очень рад тому, что это право завоевал именно мой расчет. Знал, что будет непросто, но трудности меня никогда не пугали. Соревновательный режим заставляет выкладываться даже больше чем на сто процентов, совершенствоваться в каждом элементе боевой работы. Для меня важнее даже не победа сама по себе, а полученный опыт и уверенность в своих силах.

Подчиненные прапорщика Александра Ячника в ходе международного конкурса значительно перекрыли все предложенные организаторами нормативы. Причем самый главный (по развертыванию станции помех и подготовке ее к работе) — почти в три раза! Из отведенных на оценку «отлично» 45 минут нашим рэбовцам хватило и восемнадцати.

А маршрут комплексной тактико-специальной задачи они преодолели с лучшим временем. Немалая заслуга в этом промежуточном успехе — старшего водителя-электрика ефрейтора контрактной службы Александра Бондаря. Именно он сэкономил для расчета драгоценные секунды на данном этапе.

— Будучи срочником, я участвовал в конкурсе годом ранее, — вспоминает Александр. — Правда, должность тогда занимал другую, и в «ралли» (именно с этим видом гонок можно сравнить заезды по песчаному бездорожью в Тамбове) соревноваться не довелось. Но особенности трассы и наиболее сложные препятствия подметил для себя уже тогда. Это очень пригодилось сейчас при подготовке. Кстати, возможно именно завоеванное серебро прошлогоднего конкурса повлияло на мое решение служить по контракту. Очень уж хотелось взять реванш и добиться победы…

Как отметил командир в/ч 97063 полковник Юлий Гвоздь, опыт участия наших расчетов в конкурсе подразделений РЭБ по полевой выучке используется и при организации боевой подготовки.

— То, что военнослужащие части третий год привозят призовые места, очень приятно и почетно, — отметил он. — Причем основные баллы мои подчиненные традиционно зарабатывают именно при выполнении нормативов, касающихся непосредственно боевой работы расчета станции. Не менее важно и то, что этот соревновательный опыт мы в дальнейшем используем в боевой подготовке подразделений. В этом году, признаюсь, выбрать расчет, достойный участия в международном конкурсе, было непросто: все военнослужащие показывали отличные результаты в ходе отборочного этапа. И это красноречиво свидетельствует о том, что боевая подготовка в воинской части налажена должным образом.

Майор Георгий Потапов,

«Ваяр», фото автора