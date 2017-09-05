Вчера на полигоне Ашулук под руководством командующего 4‑й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова состоялось торжественное открытие учения войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017».

В своем выступлении генерал-лейтенант Виктор Севостьянов отметил: в рамках этого учения военнослужащими Беларуси, России, Армении и Кыргызстана будут отработаны вопросы организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск ПВО государств — участников СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

Совершив марши в новые позиционные районы, участники учения развернули технику и приступили к несению боевого дежурства по защите воздушных рубежей в установленной зоне ответственности. Им предстоит выполнить совместные задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. Традиционно, в качестве воздушных целей будут использоваться ракеты-мишени 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Всего в учении «Боевое содружество — 2017» примет участие около двух тысяч военнослужащих, будет задействовано до двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Нашу страну представляют воины 1‑го зенитного ракетного полка, а также личный состав в/ч 19764.

Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб, белорусские военнослужащие в полной мере готовы к выполнению совместных задач.

— Накануне мы провели на Ашулуке тактическое учение с боевой стрельбой с нашими зенитными ракетными войсками, — рассказал он. — Все поставленные задачи были выполнены, все ракеты-мишени уничтожены. Я не сомневаюсь в том, что на этом совместном учении мы также проявим высокий профессионализм и в очередной раз подтвердим, что белорусские ВВС и войска ПВО — надежное звено Объединенной системы ПВО СНГ.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото Дениса Малышица

Ашулук — Минск