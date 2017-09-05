…И не только на учениях

На Борисовщине, в мемориальном комплексе «Брилёвское поле» (он состоит из нескольких памятников, расположенных на месте решающего сражения между российскими войсками и армией Наполеона во время Отечественной войны 1812 года), прошел митинг с участием военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

На нем выступили: от белорусской армии — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками СЗОК генерал-майор Валерий Гнилозуб, от российской — командующий 1‑й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Затем военнослужащие двух стран совместно возложили гирлянды и цветы к памятнику воинам, павшим во время Отечественной войны 1812 года. Данное мероприятие призвано символизировать единство наших народов, представители которых продолжат укреплять традиции воинского братства и содружества на совместном стратегическом учении «Запад‑2017».

Члены местного военно-исторического клуба, облаченные в военную форму времен Оте­чественной войны 1812 года, постарались воссоздать атмосферу того периода.

Роман Марчик