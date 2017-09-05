К новым вершинам

В Военной академии состоялся торжественный митинг, посвященный Дню знаний.

С напутственным словом перед собравшимися выступил первый заместитель начальника Военной академии генерал-майор Геннадий Лепешко. Он отметил, что ведущий ввуз страны по праву занимает центральное положение в системе военного образования нашего государства. В стенах академии курсанты получают полный спектр знаний, который необходим им в войсках для выполнения задач по предназначению.

Геннадий Владимирович подчеркнул также, что отдельных слов благодарности заслуживает профессорско-преподавательский состав академии. Благодаря ему кузница офицерских кадров входит в число лучших высших учебных заведений страны. Более 200 преподавателей имеют различные ученые степени и звания, многие по праву названы заслуженными деятелями науки и техники, работниками высшей школы, изобретателями и рационализаторами.

В ходе торжественного митинга генерал-майор Геннадий Лепешко поощрил курсантов факультета противовоздушной обороны, прибывших с полигона Ашулук, где они успешно выполнили поставленные задачи.

О своем первом месяце в строю академии рассказал курсант факультета связи и автоматизированных систем управления Вадим Старовойтов:

— В моей семье служили и отец, и дед. Прадед — участник Великой Отечественной вой­ны. Выбирая будущую специальность, я твердо знал, что буду поступать именно в Военную академию. Еще в школьные годы познакомился со многими курсантами и офицерами ведущего военного вуза страны. После общения с ними поступить в кузницу офицерских кадров стало моей заветной мечтой — и вот она осуществилась…

Рядом с парнями в строю — представительницы прекрасного пола. Курсант Дарья Стасюк пополнила ряды авиационного факультета.

— За этот месяц я уже поняла, что Военная академия — один из лучших вузов Беларуси, — призналась она. — Опытные педагоги и офицеры, богатая материально-техническая база, высокие требования к курсантам — все это гарантирует качественную профессиональную подготовку специалистов.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику курсанту Дмитрию Гвишиани. Этот ритуал стал доброй традицией в память о военнослужащем, пожертвовавшем своей жизнью ради спасения других.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр»