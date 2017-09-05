Отчизна, тебе присягаю!

Начало сентября ознаменовалось для первокурсников Военной академии торжественной церемонией принятия Военной присяги. Клятву верности своей стране произнесли более полутысячи человек, в том числе одиннадцать девушек.

Ранним субботним утром на подступах к главному военному вузу страны было особенно многолюдно. Родственники и друзья вчерашних абитуриентов стояли у входа в академию, жадно выискивая глазами своих первокурсников.

Перед гостями и участниками торжества со словами поздравления выступили заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко, генерал-майор авиации в отставке Анатолий Сульянов, мама курсанта-первокурсника Светлана Бондарева.

Начальник Военной академии генерал-майор Виктор Лисовский в своем выступлении подчеркнул, что во все времена готовность и способность защитить свой дом, свою семью, Родину рассматривалась в нашей стране как высшее выражение патриотического долга гражданина. Поэтому каждый курсант, произнося слова Военной присяги перед лицом товарищей, перед родными и близкими, публично подтверждает свою готовность и стремление честно выполнять воинский долг.

Один за другим курсанты клялись в верности своей стране, ну а гости этой торжественной церемонии не сдерживали слез радости за близких им людей…

В этом году лучшим по итогам вступительной кампании в Военной академии стал курсант авиационного факультета Макар Голубцов, который набрал 322 балла по итогам сдачи вступительных испытаний.

— Рядом с моим домом в деревне Романовичи Могилевского района расположена летная зона, — поделился Макар. — Я с детства любил наблюдать за тем, как рассекают воздушный океан самолеты, виртуозно выполняя пилотажные фигуры. С ранних лет мечтал летать! За год, проведенный в Могилевском аэроклубе ДОСААФ имени Андрея Кулагина, познакомился со многими курсантами авиационного факультета. Своими рассказами об обучении в стенах Военной академии они подвигли меня к поступлению именно сюда. Родители очень обрадовались такой новости, а я приложил все усилия для того, чтобы достойно сдать вступительные испытания.

Курсант общевойскового факультета Ангелина Храмеля — выпускница Минского областного кадетского училища. Когда ее родители узнали о том, что девушка планирует поступать в Военную академию, — удивились. Не думали, что ее детские мечты окажутся настолько серьезными.

— Поддержка родственников и товарищей, напутствия командиров, опыт преподавателей — все это вселяет уверенность и оптимизм, — заметила в беседе Ангелина.

Еще одна девушка в строю — Татьяна Равняга из Гродно. Она продолжает семейную династию. В школе девушка училась в военно-патрио­тическом классе, что также повлияло на выбор будущей профессии. Сегодня Татьяна — курсант факультета связи и автоматизированных систем управления.

Для Валерия Викторовича и Натальи Ивановны Дунец ритуал принятия Военной присяги в тот день был особенно символичен. Ведь несколькими годами ранее на этом же плацу их старший сын поклялся в верности своей Родине. А сегодня в строю первокурсников младший сын — Дмитрий… Родители не скрывают гордости за своих детей, которые избрали стезю служения Отечеству.

— Факультет военной разведки — элитное подразделение, — уверен курсант Дмитрий Дунец. — Это я понял со слов брата, который сейчас перешел на пятый курс. Его рассказы об обучении в стенах ведущего военного вуза страны только усилили мое желание поступить в академию. Я серьезно взялся за учебу, усердно готовился к сдаче централизованного тестирования — и в конечном итоге набрал наибольшее количество баллов среди абитуриентов факультета военной разведки.

После завершения церемонии принятия Военной присяги первокурсников ждало первое в их жизни увольнение, которое они провели в кругу родных и близких.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора