Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих Западного оперативного командования с 75‑летним юбилеем объединения

Уважаемые товарищи!

5 сентября исполняется 75 лет Западному оперативному командованию, которое является правопреемником 28‑й общевойсковой Краснознаменной армии, 28‑го армейского корпуса.

Сформированная в сентябре 1942 года, 28‑я армия прошла славный героический боевой путь от Сталинграда до Берлина и Праги, участвовала в освобождении белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.

В годы войны воины 28‑й армии проявили массовый героизм в боях. 214 военнослужащих армии удостоены звания Героя Советского Союза, более 106 тысяч человек награждены орденами и медалями.

Сегодня военнослужащие Западного оперативного командования достойно продолжают традиции поколения победителей.

Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав объединения с юбилеем.

Счастья вам, доброго здоровья, успехов в ратном труде на благо Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант

А. А. Равков