Праздник на западном рубеже

28‑й Краснознаменной общевойсковой армии, правопреемником которой является Западное оперативное командование, — 75 лет!

В большом зале Гродненского областного драматического театра в минувшую субботу собрались ветераны, генералы и офицеры объединения, члены их семей. Вместе с юбилярами торжество разделили представители местных органов власти и других силовых ведомств, общественности, воспитанники Гродненского областного кадетского училища и учащиеся военно-патриотических классов. Трудно передать ту возвышенную и праздничную атмосферу, которая царила и в зале, и в фойе, и на площадке перед главным входом в театр: крепкие мужские рукопожатия и объятия, радость долгожданных встреч, светлые воспоминания и положительные эмоции, ностальгия по годам совместной службы…

В числе гостей — генерал-майоры Олег Белоконев, Сергей Потапенко, Виктор Хренин, Александр Вольфович, Андрей Жук. В зале на почетных местах — фронтовики. Рядом с ними — ветераны Вооруженных Сил. Без преувеличения, легендарные люди, в свое время много сделавшие для становления и развития объединения, высоко державшие его Боевое Знамя, переданное поколением воинов‑победителей. Генерал-лейтенант в отставке Александр Павловский, генерал-майоры в отставке Иван Гордейчик, Анатолий Никитин, Люциан Суринт, Валерий Хацкевич, Александр Котов, генерал-майор запаса Александр Ройко, полковники в отставке Святослав Лис, Александр Изоткин, полковники запаса Алексей Евстигнеев, Константин Андриевский, Владимир Гергель, Олег Мельников…

Торжественное собрание открыл командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

Он горячо поблагодарил ветеранов и личный состав объединения за достойный вклад в укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности нашего Отечества, пожелал новых успехов в службе.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих 28‑й армии.

Затем слово взял начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев. Он передал воинскому коллективу и ветеранам поздравление от министра обороны. И особо отметил, что Западное оперативное командование принимает участие во всех учениях, которые проводятся в нашей стране. В ходе предстоящего совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» воинскому коллективу объединения также предстоит решить большое количество ответственных задач в интересах обеспечения безопасности нашей страны и Союзного государства. Олег Алексеевич пожелал юбилярам успехов в службе, достойной оценки их ратного труда командованием, крепкого здоровья и всех благ.

Были зачитаны приказы министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь о поощрении личного состава Западного оперативного командования. Лучшие военнослужащие объединения за усердие и отличие по службе, достигнутые успехи в служебной деятельности, проявленную при этом разумную инициативу и в связи с 75‑летием ЗОК были поощрены благодарностью, награждены грамотами, ценными подарками. Среди награжденных — генерал-майоры Виктор Хренин, Андрей Жук, полковники Анатолий Булавко, Сергей Бартышев, Владимир Куприянюк, подполковники Алексей Слезкин, Игорь Нестерович, капитан Ольга Чаплюк и многие другие.

Эстафету поздравлений и поощрений заслуженных офицеров продолжили представители местных органов государственной власти — заместители председателей гродненских областного и городского исполнительных комитетов Виктор Лискович и Андрей Болтрик.

Затем на сцену вышел председатель правления Гродненской областной ассоциации местных Советов депутатов генерал-майор в отставке Анатолий Никитин. Анатолий Алексеевич в 2001 году руководил переформированием объединения из армейского корпуса в Западное оперативное командование и до 2003 года являлся командующим войсками ЗОК.

— Лучшим объединением Вооруженных Сил была, есть и остается 28‑я армия, ныне — Западное оперативное командование, — подчеркнул он. — Более 80 процентов военачальников Вооруженных Сил Республики Беларусь — выходцы из этой армии и ЗОК. Мы гордимся тем, что наш воинский коллектив показывает отличные и хорошие результаты в боевой подготовке.

Самые теплые слова адресовал юбилярам командовавший 28‑й Краснознаменной общевой­сковой армией в 1986–1987 годах Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке Борис Громов. Вот строки из текста: «Я горжусь, что мне довелось служить в этом прославленном войсковом объединении, плечом к плечу с вами решать стоящие перед нами задачи. Желаю всем участникам встречи, всем однополчанам, вашим родным и близким мира и спокойствия, бодрого настроения и крепкого здоровья, счастья, светлых надежд, успехов в делах и начинаниях!». Телеграмму передала командующему войсками ЗОК дочь легендарного командарма Валентина Громова, принявшая участие в юбилейных торжествах.

Затем стартовал прекрасный концерт в исполнении Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

…В заключение стоит отметить: в штабе Западного оперативного командования накануне торжества была оборудована комната боевой славы объединения. Это отличный подарок к юбилею ветеранам, много лет посвятившим делу защиты Отечества.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

Знаменательная дата стала отличной возможностью для того, чтобы пообщаться с заслуженными ветеранами объединения.

Действительный член Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук, почетный гражданин города Гродно генерал-лейтенант в отставке Александр Павловский после окончания торжественного собрания рассказал, что проходил службу в рядах 28‑й армии начиная с 1979 года. Был командиром 6‑й гвардейской танковой дивизии, затем — первым комбригом этого соединения. Под его началом 6 омбр стала гордостью объединения и Вооруженных Сил, она первой была переформирована из дивизии в бригаду, первой удостоилась права участвовать в бригадных тактических учениях с боевой стрельбой.

— Горячо поздравляю воинский коллектив объединения, ветеранов, их родных и близких. Желаю по-прежнему крепить обороноспособность нашей страны, чтить славные воинские традиции, как это всегда делали генералы и офицеры, личный состав нашей 28‑й армии, — такие слова адресовал участникам праздника Александр Алексеевич.

Генерал-майор в отставке Люциан Суринт в 1990‑е годы являлся заместителем командира 28‑го армейского корпуса.

— Наше объединение всегда отличалось высокой боевой готовностью, интенсивностью и качеством боевой подготовки, неся службу на передовых западных рубежах государства, — подчеркнул Люциан Станиславович.

Генерал-майор в отставке Валерий Хацкевич в 1994–1995 годах был начальником штаба 28‑го армейского корпуса.

— Спасибо людям, вместе с которыми мы служили, — искренне поблагодарил Валерий Францевич сослуживцев — генералов и офицеров объединения.