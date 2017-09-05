Вновь в армейском строю

В военном комиссариате Глубокского и Шарковщинского районов Витебщины в рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад‑2017» проходит призыв военнослужащих запаса на учебные военные сборы.

— Призыв военнообязанных является плановым мероприятием в Вооруженных Силах, — отметил военный комиссар подполковник Сергей Краснодубский. — Накануне военнослужащим запаса были вручены повестки с соответствующим уведомлением. В число призываемых вошли молодые люди, успешно прошедшие программу подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и факультетах в гражданских вузах, а также лица, отслужившие в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь.

В ближайшее время специалистами военкомата планируется сформировать штаб района территориальной обороны. В дальнейшем будет сформировано подразделение территориальных войск. Все военно­обязанные назначаются на должности по прямому предназначению в соответствии с их военно-учетными специальностями.

Мероприятия призыва проходят без срыва сроков. По словам подполковника Сергея Краснодубского, немаловажную роль в этом сыграло и ответственное отношение к ним самих военнообязанных.

— Получив повестки, граждане своевременно являются на пункт предварительного сбора, после чего вместе с сопровождающим их специалистом следуют на пункт приема личного состава. Никто из запасников не опаздывает, — отметил Сергей Александрович.

Военнообязанные организованными группами проходили медицинский осмотр, регистрацию, получали военное обмундирование и снаряжение. После этого они убывали в места постоянной дислокации.

За неделю в силы территориальной обороны планируется призвать около 200 человек.

Учебные военные сборы продлятся до 21 сентября. За это время запасники на практике восстановят свои навыки и умения в военном деле. Часть военнослужащих запаса, принимавших Военную присягу еще в бытность СССР, даст клятву на верность Республике Беларусь и ее народу. Итогом сборов станет участие личного состава территориальных войск в решении задач по предназначению в ходе проведения ССУ «Запад‑2017».

Говорят участники сборов

Сержант запаса Мефодий Муровейко, страховой агент:

— Родом я из деревни Зарубино Глубокского района. Служил радистом. Уволился из армии в запас в 1986 году. Это первые сборы, на которые меня призывают. Интересно снова вернуться в Вооруженные Силы, посмотреть, что в них изменилось за много лет.

Майор запаса Игорь Заватский, сотрудник военного комиссариата Глубокского и Шарковщинского районов:

— На сборах буду исполнять обязанности начальника оперативного отделения штаба. В армии отслужил около 25 лет. Когда мне вручили повестку, собрал вещи и прибыл в военкомат в указанный срок. Считаю, что такие мероприятия очень важны.

Семья к моему призыву на сборы отнеслась с пониманием.

Рядовой запаса Владимир Дулинец, водитель отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома:

— Я был на работе, когда сообщили, что на мое имя пришла повестка из военкомата. Конечно же, удивился. Последний раз носил военную форму много лет назад. И теперь вот снова в строю. Мой водительский стаж — три десятилетия.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора