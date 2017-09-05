Яркий пример служения Отечеству

Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил генерал-майора авиации в отставке Анатолия Сульянова со знаменательным событием в жизни — 90‑летним юбилеем.

Жизненный путь Анатолия Константиновича — яркий пример беззаветного служения Отечеству. Его многолетний ратный труд высоко отмечен государством: он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и Франциска Скорины, медалью «За боевые заслуги», многими другими наградами СССР и Республики Беларусь. Кроме того, военный писатель Анатолий Сульянов является заслуженным работником культуры нашей страны, первым почетным летчиком Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также почетным членом ДОСААФ. Своими литературными произведениями он завоевал сердца многочисленных поклонников как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Глава военного ведомства выразил Анатолию Константиновичу особую признательность за работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в общественной деятельности на благо нашей страны.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото Владимира Блинова