Доброго пути, будущие офицеры!

Второй сентябрьский день для многих стал не менее торжественным, чем первый. И причина тому — принятие Военной присяги новоиспеченными курсантами, до того успешно прошедшими начальную военную подготовку. В праздничной обстановке молодые люди, выбравшие нелегкую профессию — Родину защищать, произнесли слова клятвы на верность белорусскому народу и Республике Беларусь. Это событие по праву стало одним из самых значимых в жизни будущих офицеров.

…В сквере у главного учебного корпуса БНТУ принимали Военную присягу курсанты 1‑го курса военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» и военно-технического факультета в учреждении образования «Белорусский национальный технический университет».

В парадном строю с оружием в руках застыло более ста новоявленных защитников Отечества. О начале церемонии возвестили праздничные фанфары.

После проведения соответствующих ритуалов наступил кульминационный момент празднества. На середину был вынесен Государственный флаг Республики Беларусь, и начальники подразделений приступили к приведению курсантов к присяге. Молодые люди в военной форме с иголочки, чеканя шаг, по очереди подходили к столу, на котором лежал самый важный для каждого человека в погонах документ…

Когда волнительные минуты остались позади, на виновников торжества обрушился буквально шквал теплых поздравлений и пожеланий, которые произносили почетные гости праздника.

— Военная присяга — это символ высшей государственной и духовной верности своему народу. Ее содержание выражает преданность высоким идеалам защиты интересов Отечества. Пройдут годы, но сегодняшний день вы не забудете никогда, — подчеркнул начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник медицинской службы Алексей Еськов. — Вы являетесь курсантами престижных военных учебных заведений. И сейчас ваша главная задача — прилежно учиться, накапливать багаж знаний, которые позволят вам досконально освоить выбранную специальность, достигнуть уровня профессионалов высочайшего класса и, придя в войска, стать достойной сменой нынешнего поколения офицеров.

Немало добрых слов сказали любимым чадам и их родители, с восхищением заметившие, как неожиданно повзрослели и посерьезнели их сыновья за прошедший месяц курсантского житья-бытья.

Ну а ребята, в свою очередь, пообещали приложить максимум стараний, чтобы не подвести всех тех, кто возлагает на них надежды и верит в их будущее.

Перед тем как первокурсники отправились в первое увольнение, автор этих строк пообщалась с ними, а также с их родителями.

— Я родился и вырос в городе Могилеве. В нынешнем году окончил Могилевский областной лицей № 1, — рассказал курсант 1‑го курса военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете Валерий Чугульков. — Профессия врача нравилась мне с детства. А вот военным врачом я решил стать после общения с курсантами военмеда — выпускниками нашего лицея, которые поведали много интересного об учебе в альма-матер эскулапов в погонах. В итоге, успешно пройдя профессиональный отбор и вступительные испытания, я получил право носить шеврон военно-медицинского факультета, чему безмерно рад.

Самым сложным в первые дни курсантства было привыкнуть к новой обстановке. Но я быстро влился в коллектив, вошел в ритм строгого распорядка дня, за что спасибо моим товарищам и командирам. Знаю, что впереди меня ждет напряженная учеба, но это меня не пугает. К трудностям я готов.

— Я много рассказывал сыну об армии, после службы в ней у меня остались самые светлые воспоминания, — присоединился к беседе отец курсанта-первокурсника Александр Чугульков. — Профессию Валера выбирал сам. И я горд, что он сделал правильную ставку на дальнейшую жизнь. Желаю сыну всех благ, пусть все получится так, как он задумал.

Курсант 1‑го курса военно-медицинского факультета в БГМУ Пётр Кутузов — минчанин. Он из семьи кадрового офицера.

— Мне до сих пор не верится, что вступительные испытания остались позади, — заметил курсант-медик. — Родители были очень удивлены моему выбору профессии, но все же безоговорочно поддержали его. Дело в том, что мне всегда нравились анатомия, химия, биология, а еще — помогать людям. Я знаю, что учиться будет трудно, но… интересно. И с нетерпением жду начала своей военно-медицинской «эпопеи».

— Сегодня волнительный день — отправляем нашего сына в курсантскую жизнь, — признался полковник Станислав Кутузов. — Я надеюсь, что Пётр успешно справится с освоением профессии военного врача. Хочу пожелать ему упорства, терпения и выдержки при постижении премудростей военной медицины. И главное — не забывать, что выполнять любое задание надо внимательно и ответственно.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора