Денис и Рэй почти всегда вместе. Они неразлучны днем, а иногда и ночью. Вместе гуляют, рядом во время приема пищи, сообща постигают боевую подготовку. Не каждый из нас может похвастаться такими преданными друзьями. Денис — инструктор разыскных собак, Рэй — восточно-европейская овчарка.

С Рэем я познакомился еще в 2015 году во время совместного оперативного учения «Щит Союза — 2015», которое проходило на территории Российской Федерации. Пес тогда достойно представлял нашу страну в рядах брестских воинов‑десантников. Здесь он находится и сейчас. Вот только служить Рэю осталось совсем немного — скоро на «пенсию». Да, собаки тоже уходят на заслуженный отдых.

Гвардии старшина Денис Данич в армии с 2011 года, служить шел охотно. Благо был хороший пример в лице отца — майора милиции. Было на кого равняться.

После месяца службы Денис отправился в «учебку» кинологического центра Вооруженных Сил. Было желание работать с собаками: любовь к животным была привита парню в детстве — в семье жила овчарка, которую отец подарил сыну.

Армейский пес Рэй — первенец Дениса. До этого у собаки были другие хозяева. Воспитывала пса в свое время женщина. Может, поэтому он такой добрый и отзывчивый.

— На тот момент, когда я приехал в кинологический центр на учебу, Рэю было четыре года, — рассказывает кинолог. — Первое знакомство прошло холодно. Но потом я начал подкармливать собаку, убирать ее вольер. Со второй недели стал ее выгуливать. Сначала все делается без команд — собака должна привыкнуть к тебе. Дальше — учеба, занятия, наряды по охране городка. Спустя некоторое время мы стали потихоньку понимать друг друга. Я старался подстраиваться под повадки пса, под его характер. Он — под меня. Рэй-то был обученным псом, а я — в качестве обучаемого. Можно сказать, что Рэй являлся моим наставником. Через три месяца мы стали одним целым. Он доверял мне, я — ему.

Как отмечают специалисты, характеры собаки и человека должны быть схожи. Иначе толку не будет. Это как у людей: не с каждым можно найти общий язык. У Дениса и Рэя это получилось. Сейчас они неразлучные друзья и понимают друг друга с полуслова.

— Полгода в «учебке» пролетели незаметно, впереди были выпускные экзамены. Общий курс дрессировки, обыск местности, выборка человека, следовая работа, задержание… Это все нам предстояло продемонстрировать в ходе испытаний, — вспоминает гвардии старшина Денис Данич. — Помимо того что документы об окончании учебы получает военнослужащий, собаке тоже полагаются «корочки» — специальные дипломы. На сегодняшний день у Рэя их три — он имеет три специальности: караульная, разыскная и разведывательная службы.

Рэю пошел десятый год. Возраст для собаки — почтенный. Если судить по человеческим меркам, это почти семьдесят лет.

На «пенсию» собаки уходят по достижении восьми лет. Сроки службы четвероногих могут продлеваться в случае, если они не потеряли квалификацию и способны выполнять все поставленные задачи. Но максимум — на два года. После этого собака снимается с довольствия и списывается…

Денис для себя твердо решил: заберет Рэя с собой и отвезет к родителям в частный дом. Отдать чужим людям рука не поднимется.

— Часто вспоминаю тот день, когда мы приехали с Рэем в 38‑ю бригаду. Сразу по прибытии отправились на первые свои учения — ловить «диверсантов». Сколько было с тех пор учений и выполненных задач — уже и не припомнишь. Но все — как будто вчера, — признается Денис Данич.

Рабочий день кинолога расписан буквально по минутам. Дисциплина в армии — и для собак дисциплина. Начинается утро с выгула четвероногого, на это отводится полчаса, затем пса надо вычесать, убрать вольер, покормить. Дальше идут занятия с ним, в том числе и на полигоне.

— Каждая собака находится на довольствии. Основной рацион — сухой корм и вода. 325 граммов на одно кормление, — рассказывает кинолог. — Раньше еду для собак готовили на кухне. Приходил дежурный кинолог и варил на всех собак кашу. Теперь стало проще. Я иногда балую Рэя чем-нибудь вкусненьким. Тогда у него и настроение получше, и работает с большим удовольствием. Иногда прихожу по выходным, когда у собаки какие-то проблемы со здоровьем. Ведь они, как и люди, болеют, скучают или находятся в плохом настроении.

Как признался гвардии старшина Денис Данич, не только человек воспитывает собаку, но и животное воспитывает человека.

— Ты должен быть сдержанным, терпеливым, все делать без суеты, команды подавать четкие и понятные. Но главное — дисциплина и взаимопонимание. Я знаю все повадки Рэя, его характер, знаю, что у него на уме. Мое настроение передается ему. Если со мной что-то не так, он всегда это чувствует и реагирует. Где-то в душе, наверное, сопереживает. Не зря говорят, что собака — друг человека.

— Что будет после списания Рэя? — спросил я у Дениса.

— Поеду в кинологический центр выбирать щенка на воспитание, буду уже самостоятельно дрессировать его с нуля. Через год-полтора — экзамены. Ну а дальше — все по распорядку: прогулка, кормление, уборка, дрессировка, выполнение задач. Служба. Одна на двоих, — не без грусти в глазах сказал гвардеец.

Что ж, пожелаем овчарке Рэю, как говорится, найти себя «на гражданке», а Денису — обрести нового четвероногого друга. Такого же верного, как Рэй.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора