Инженеры не подвели

Продолжается подготовка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». В числе тех, кто занимается инженерным оборудованием 227‑го общевойскового полигона, — военнослужащие 7‑го инженерного полка.

— Для оборудования полигона был создан сводный отряд, в составе которого личный состав и техника не только нашего полка, но и инженерно-саперного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, других воинских частей, — рассказал заместитель командира 7 ип подполковник Денис Василевич.

Среди инженерной техники — путепрокладчики БАТ‑2 и БАТ-М, экскаваторы ЭОВ‑4421, траншейные машины ТМК‑2 и ПЗМ-2, автомобильные краны КС‑3579 и КС‑55727. С российской стороны в инженерных работах используется инженерная машина разграждения ИМР-2М и экскаваторы ЭОВ-3523, ЭОВ-4421.

— Мы выполняли задачи по фортификационному оборудованию позиций войск на участке 227‑го общевойскового полигона, — пояснил Денис Серге­евич. — Подготовка началась еще в начале июля, за это время сделано многое.

Около двух километров траншей на позициях войск было оборудовано с помощью траншейной машины ТМК‑2. И еще около четырех километров — для укладки кабелей при создании мишенной обстановки.

Экскаваторами было отрыто около 70 окопов для танков и БМП‑2, ЗПРК «Тунгуска», около 20 укрытий для техники, в том числе для командно-штабных машин.

Путепрокладчиками БАТ-М и БАТ‑2 было подготовлено около 20 километров колонных путей.

Стоит отметить, что траншеи и огневые позиции были не просто отрыты — они устроены одеждой крутости из жердей. Для этого понадобилось около 400 кубометров леса и около тонны металлической проволоки.

Были также изготовлены и установлены различного рода инженерные заграждения — противотанковые и противопехотные, такие как ежи, рогатки, надолбы, проволочные заборы. Оборудованы два района развертывания командных пунктов.

— Полигон в инженерном отношении практически готов, — подчеркнул подполковник Денис Василевич. — На данный момент завершается подготовка к установке средств имитации.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора