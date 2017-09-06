Командир отделения младший сержант Илья Копылов проходит срочную военную службу в 740‑й зенитной ракетной бригаде. Позади Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, в котором он получил специальность социального педагога — практического психолога. Работа в одной из столичных школ… Повестка из военного комиссариата… Наступили армейские будни, к которым, к слову, Илья был готов. Почему?

— В нашей семье к армии всегда было трепетное отношение, — признался младший сержант Копылов. — Дед Виктор Максимович был полковником, отец Виталий Викторович — прапорщик запаса. Интересно, что оба служили в в/ч 30695. И я планировал продолжить династию военных. В школе интересовался биологией и химией, успешно участвовал в олимпиадах. Будущую профессию связывал с медициной, поступал на военно-медицинский факультет в БГМУ. Мечтал стать военным хирургом, но не судьба. Не прошел по состоянию здоровья. Сказать, что я огорчился, — это ничего не сказать. Казалось, все рухнуло!.. Но опускать руки не в моем характере. Поскольку я коммуникабельный, доброжелательный, решил: раз не получилось лечить скальпелем, буду лечить словом…

Илья Копылов стал новобранцем далеко не в 18‑летнем возрасте. И если учесть, что он уважает спорт и армейский уклад был ему не в новинку, то станет понятно, почему в адаптационный период солдат не испытал никаких трудностей. После курса начальной военной подготовки он продолжил обучение в 72 ОУЦ. Вернувшись в бригаду, зарекомендовал себя с лучшей стороны.

— Человек должен постоянно развиваться и совершенствоваться, тогда и жить интересно, — считает командир отделения Копылов. — Должны быть и увлечения. Например, я в свободное время увлекаюсь музыкой, сочиняю, пишу к ней слова в стиле хип-хоп.

Секрет успеха, мне кажется, в том, что нужно заниматься тем, к чему лежит душа, стараться находить в любом деле изюминку. Вот и я в армии нашел себя: обучаю и воспитываю подчиненных военнослужащих, передаю опыт и знания новобранцам. Кроме того, постоянно участвую в концертах… Вот и не заметил, как почти год пролетел. За это время пришел к выводу: срочную военную службу нужно пройти всем.

Капитан Татьяна Шишова, фото автора