На полевую выучку сил не жалея

На днях 2‑й зенитный ракетный дивизион 115 зрп вернулся с очередного полевого выхода в пункт постоянной дислокации. Личный состав в течение месяца оттачивал на практике приобретенные ранее навыки.

Свой лагерь дивизион развернул по всем правилам полевого искусства, тщательно замаскировав технику и все объекты жилой зоны. Месторасположение подразделений надежно укрывали от посторонних глаз маскировочные сети и лес. Выставленные посты и патрули надежно охраняли вверенные объекты.

«В полях» личный состав отработал в ходе занятий по предметам боевой подготовки немало ключевых тем. Командование дивизиона высоко оценило уверенные и грамотные действия подчиненных.

Для рядового Василия Филимонюка этот полевой выход стал первым в службе.

— Здесь в большей степени понимаешь, что выполнение общей учебно-боевой задачи зависит от выучки и старания каждого военнослужащего подразделения, — отметил он в беседе.

Также высокие результаты в ходе полевой учебы показал рядовой Андрей Бубен.

— Занятия для нас организовали насыщенные, напряженные, — подчеркнул он. — Трудностей я не боюсь — хочу, чтобы мной гордились родители.

В числе военнослужащих, которых всегда высоко оценивает командование, — рядовой Денис Головей. За время прохождения службы он стал отличным специалистом.

— Здесь я убедился в том, что честно отслужить должен каждый уважающий себя мужчина. Армия не только закрепляет знания и навыки обращения с военной техникой и вооружением, но и воспитывает необходимые для каждого человека положительные моральные качества — решительность, ответственность, добросовестность, готовность прий­ти на помощь другим, — считает Денис.

В целом на полевом выходе военнослужащие дивизиона показали отличные навыки и слаженность в боевой работе.

Майор Денис Бакур