Новые направления обучения

Система дополнительного образования в области технического творчества планирует в этом учебном году развивать новые востребованные направления обучения. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко. Он отметил важность сохранения уже имеющихся направлений обучения, а также развития новых — прежде всего тех, которые интересуют и востребованы у детей и молодежи.

«Наше общество становится информационным и мобильным. Поэтому информационные технологии занимают первое место по популярности. Востребованы также мобильная и промышленная робототехника, инженерный дизайн CAD, нейроуправление, киберспорт, прототипирование, дополненная реальность. Такой блок направлений мы планируем в этом учебном году запустить в нашем учреждении», — проинформировал Сергей Сачко.

По его словам, кадровый потенциал позволяет успешно вести обучение как по имеющимся направлениям, так и по новым. За прошлый учебный год только в области робототехники было переподготовлено около 90 преподавателей. «Мы имеем сложившийся кадровый потенциал, это специалисты с большой буквы, но сегодня мы видим инновационные направления и понимаем, что должны осуществлять и переподготовку. Планируем эту деятельность продолжить в этом учебном году», — заключил руководитель центра.

БЕЛТА