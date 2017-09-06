«Хотел бы накануне начала активной фазы учений «Запад‑2017» услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай», — заявил белорусский лидер.

«Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась отметил излишнюю напряженность в соседних странах по поводу предстоящих белорусско-российских учений «Запад‑2017».

«К сожалению, мы наблюдаем и отмечаем, что предпринимаются некоторые, на наш взгляд, неадекватные ситуации меры в соседних государствах и излишняя напряженность возникает. Но мы не чувствуем для себя тут никакой угрозы, просто констатируем это как факт. Думаю, что пройдут учения нормально, успешно, и все те домыслы и измышления уйдут в историю», — заявил госсекретарь Совбеза.

В свою очередь, министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков рассказал, что подготовка учения вошла в завершающую фазу.

«Органы управления и войска для выполнения задач готовы. Для этого созданы необходимые группировки в районах выполнения учебно-боевых задач. Этими районами будут являться шесть полигонов Вооруженных Сил и два участка местности. Войска туда выведены, развернуты, — отметил министр обороны. — Осталось завершить перебазирование авиации, российскую составляющую — 27 летательных аппаратов. Свою авиацию совместно разместить на подготовленные аэродромы и завершить мероприятия отмобилизования и приведения в готовность к выполнению задач сил и средств территориальной обороны Глубокского района. Там отмобилизовывается штаб района и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Все остальные мероприятия выполнены».

По словам генерал-лейтенанта Андрея Равкова, 13 сентября также будет проведена штабная тренировка по ряду вопросов. Он отметил, что на активную фазу учений приглашены представители иностранных государств, международных организаций, военные атташе, аккредитованы многочисленные представители СМИ.

Отвечая на вопрос о нагнетании ситуации в ряде СМИ вокруг предстоящих учений, министр обороны сказал: «Пишут много. Надо понимать одну вещь: когда проводим парад в Минске, тоже очень много пишут, рассказывают страхи всякие и все остальное. Парад заканчивается, и в 14 часов уже прекращают писать. То же самое будет и после учений». Министр обороны подчеркнул, что учения «Запад‑2017» — это плановое мероприятие, которое было намечено еще в 2009 году.

БЕЛТА