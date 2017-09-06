Работа на совесть в небе и на земле Як‑130 расправляет крылья над Ашулуком

На полигоне Российской Федерации Ашулук продолжается активная фаза учения войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств — участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество — 2017». Помимо наших воинов‑зенитчиков, в нем принимает участие и личный состав в/ч 19764. На аэродроме Приволжский (РФ), где проходят предполетную подготовку белорусские авиаторы, побывал наш корреспондент.

…Вертолет проносит нас над степями. Отбрасываемая бортом тень крадется за нами по пятам. Кажется, этот безжизненный пейзаж никогда не изменится — и вдруг где-то внизу появляется несколько зеленых точек. «Не может быть… Деревья!» — я с трудом верю в увиденное.

С каждой минутой их, деревьев, становилось все больше. Здесь владения степи заканчиваются. Спустя еще несколько минут я чуть не подпрыгнул на месте — широким поясом (километра два в ширину, не меньше) землю объяла река Волга.

Тем временем мы начали снижаться. Через иллюминатор вижу широкую взлетную полосу — мы на Приволжском. Именно здесь в данный момент базируются учебно-боевые самолеты Як‑130 в/ч 19764.

Всего на аэродром Приволжский было перебазировано пять белорусских Яков. Четыре будут выполнять учебно-боевые задачи в ходе совместного учения, один из них — запасной.

Около выстроившихся в ряд самолетов кипит работа. Специалисты инженерно-авиационной службы проводят предполетную подготовку крылатых машин. Она включает в себя всесторонний осмотр самолетов, проверку работы всех систем и агрегатов.

В непродолжительном перерыве удалось побеседовать с начальником технического расчета подготовки радиоэлектронного оборудования гвардии капитаном Вадимом Гринюком.

— Я отвечаю за исправную работу всего электрооборудования на самолете, — рассказал офицер. — В частности, проверяю бортовую цифровую вычислительную машину, средства радиосвязи… Что же касается участия нашей авиатехники в совместном учении, задачи по ее обслуживанию все те же — правда, выполняем их в более сложной обстановке.

Вадим добавил также, что в дни полетов личный состав ИАС проводит на аэродроме до двенадцати часов кряду. Именно столько времени необходимо на выполнение всех регламентных работ до и после полета.

…После того как работа была окончена, Яки зачехлили. Вскоре в рамках учения они выполнят ряд учебно-боевых задач. Старший инженер инженерно-авиационной службы гвардии майор Александр Рудый заверил: к этому испытанию авиатехника полностью готова.

— Наша основная задача — инженерное обеспечение полетов, и мы с ней справляемся, — поведал офицер. — У нас тщательно подобранная команда, каждый специалист имеет богатый опыт работы с авиатехникой и понимает, что от его действий зависит в том числе жизнь экипажа. Поэтому свою работу делаем качественно.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото Дениса Малышица Приволжский — Минск