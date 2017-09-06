Уверенно к заветной цели

В 83‑м отдельном инженерно-аэро­дромном полку большое внимание уделяется становлению молодых офицеров, о чем могу заявить с уверенностью, сам испытав на себе год назад взаимопомощь и поддержку товарищей по службе. Причем подчеркну: такое доброжелательное отношение ко всем в коллективе стало уже традицией.

…Сержант Евгений Кудин, обучающийся на военном факультете в БГУ, уже во второй раз проходит войсковую стажировку в должности психолога батальона нашего полка. За это время будущий офицер получил хороший опыт в различных направлениях идеологической работы. Так, Евгений принимал участие в изучении индивидуально-психологических особенностей военнослужащих срочной военной службы, в тренировке с администрацией пункта приема мобилизационных ресурсов с практическим развертыванием, а также в организации и проведении профессионально-психологического отбора на контрактную службу.

Следует отметить, что Евгений Кудин не забывает и свою родную гимназию в городе Бобруйске, в которой он проучился 12 лет. В ходе войсковой практики будущий офицер принял участие в проведении в этом учебном заведении совместно с представителями Офицерского собрания полка урока мужества.

Не скрывая гордости, Евгений рассказал, что является военнослужащим в четвертом поколении. Его прадед — рядовой Тимофей Пастельный — воевал с японцами на завершающем этапе Второй мировой, в период с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Дед — подполковник в отставке Виктор Кудин — окончил в свое время Ленинградское высшее военное инженерное училище связи, а отец Евгения — майор запаса Игорь Кудин — Киевское высшее танковое инженерное училище имени Маршала Советского Союза И. И. Якубовского, продолжив затем служебную деятельность во Владивостоке.

Хочется отметить также, что сержант Евгений Кудин неоднократно упоминал с благодарностью старшего преподавателя общевойсковой кафедры военного факультета в БГУ подполковника Елену Пушенко и начальника курса капитана Василия Буракова, которые приняли значимое участие в формировании его профессиональных и морально-психологических, нравственных качеств.

Нет сомнения, что Евгений после выпуска займет достойное место в армейском строю и уже в качестве офицера проявит свои знания, как говорится, на все сто.

Лейтенант Виктор Тункевич, фото автора