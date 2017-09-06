По предварительным оценкам специалистов, Беларусь в нынешнем году соберет около 10 миллионов тонн зерновых. Свой вклад в республиканский каравай, как и в минувшие годы, внесли Вооруженные Силы. Военные водители с 24 июля по 31 августа оказывали помощь сельчанам в уборке урожая.

Об итогах этой особенной командировки «в поля» корреспондент агентства «Ваяр» попросил рассказать руководителя оперативной группы Министерства обороны полковника Сергея Фёдорова:

— В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2017 года и приказом министра обороны Республики Беларусь от 14 июля 2017 года «Об оказании помощи работникам сельскохозяйственных организаций в проведении уборки урожая 2017 года» в Вооруженных Силах были сформированы два сводных автомобильных взвода для оказания помощи аграриям…

В хозяйства Мстиславльского и Осиповичского районов Могилевской области был отправлен сводный автомобильный взвод, сформированный на базе в/ч 30151 (его возглавил майор Артём Кулаковский). В составе данного автовзвода было 29 автомобилей и 44 военнослужащих и гражданских лица, которые представляли воинские части Западного оперативного командования, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций Вооруженных Сил, а также части центрального подчинения.

Еще один сводный автомобильный взвод, сформированный на базе 30‑й отдельной железнодорожной бригады (его возглавил майор Сергей Коршак), работал в хозяйствах Минского и Стародорожского районов столичной области. В его составе были 19 автомобилей и 25 военнослужащих и гражданских лиц, представлявших воинские части Северо-Западного оперативного командования, 72 ОУЦ, Военную академию, 85‑ю бригаду связи (линейную), другие соединения и воинские части.

Для оказания помощи агропромышленному комплексу были отобраны самые опытные и подготовленные армейские водители. Они работали без выходных на протяжении всего светового дня.

Личный состав с поставленной задачей справился. Всего в Минской и Могилевской областях было перевезено более 35,3 тысячи тонн сельскохозяйственных грузов.

Общая сумма оказанной сельчанам безвозмездной (спонсорской) помощи составила 230.863,4 белорусских рубля.

По окончании работ личный состав и техника взводов были возвращены в пункты постоянной дислокации.

Записал

Михаил Дубравин,

«Ваяр», фото

Максима Гарлуковича

Наша справка

Хозяйства, в которых в нынешнем году работали военные водители:

Агрокомбинат «Ждановичи», КСУПП «ППЗ Белорусский» — Минский район;

ОАО «Арэса-агро», ООО «Профитагро», ОАО «Стародорожское» — Стародорожский район;

ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО «Каменичи» — Осиповичский район;

ОАО «Мазаловское», ОАО «СГЦ «Вихра», ОАО «Сож-Агро», ОАО «Натопа- Агро» — Мстиславльский район.